OM-Francfort: ce que risque Marseille après l’usage de fumigènes et de feux d’artifice au Vélodrome

L’UEFA devrait sanctionner l’OM d’un match à huis clos, au moins, après l’usage de fumigènes et de feux d’artifice dans l’enceinte du Vélodrome, avant et pendant le match face à Francfort mardi soir, en Ligue des champions.

Le match OM-Francfort (2-0), match de la deuxième journée de la Ligue des champions, pourtant classé à haut risque, n’a pas connu de gros débordements, contenus par les autorités, ni d’incidents majeurs entre supporters. Les tentatives d'en découdre ont été annihilées par les forces de l'ordre, aucune terrasse vandalisée n'a été signalée.

C’est finalement à l’intérieur du stade que des incidents ont éclaté entre supporters des deux camps, une demi-heure avant le coup d’envoi. Les supporters de Francfort ont déclenché les hostilités en expédiant un fumigène au niveau du virage De Peretti. Les Marseillais ont répliqué en envoyant pétards, feux d’artifices et autres engins pyrotechniques.

L’échange de projectiles a ainsi duré plusieurs minutes. Une supportrice allemande a été blessée au cou et à l’oreille par un pétard ou une fusée lancée depuis les tribunes marseillaises, et a été conduite à l’hôpital. Des jets de fumigènes ont encore eu lieu pendant la partie et même après le coup de sifflet final.

Le huis clos devrait tomber

Sous le coup d’un huis clos sursis pour usage d’engins pyrotechniques depuis la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre Feyenoord, l’OM risque la levée de ce sursis. Le club ne devrait pas échapper au match à huis clos, et pourrait même être sanctionné encore plus lourdement par l’UEFA, qui considère la récidive comme "une circonstance aggravante" lorsqu'une infraction de même nature a été commise. Pour rappel, l'UEFA a aussi diligenté une enquête disciplinaire après le déplacement à Tottenham de ses supporters…

La tension était palpable tout au long de la journée dans les rues de Marseille et aux abords du Vélodrome dans la soirée, mais l’impressionnante mobilisation policière, et le sang froid dont ont su faire preuve les forces de l’ordre, a permis d’éviter le pire, alors que la rencontre était source d’inquiétude.

Il y a bien eu quelques points chauds aux abords de l’écrin marseillais, qui ont forcé les forces de l’ordre à procéder à des interpellations (17 sur la journée). Mais dans l’ensemble, la soirée s’est plutôt bien passée. Un peu moins pour les joueurs d'Igor Tudor sur le terrain.