OM – Lens : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le choc des titans a lieu ce samedi soir à l’Orange Vélodrome. L’OM reçoit le RC Lens pour la douzième journée de championnat. Vous souhaitez savoir à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Lens ? C’est par ici !

Le dernier match des Lensois s’est terminé par une victoire contre Montpellier (1-0). Désormais, le RC Lens est troisième avec 24 points, 7 victoires et 18 buts inscrits.

Les hommes de Franck Haise sont passés devant l’Olympique de Marseille au classement général. En effet, l’OM a perdu sa place sur le podium après deux défaites, contre Ajaccio (1-2) et le PSG (1-0). Ce samedi, Benoît Millot a été désigné arbitre principal. Il sera aidé par Yohann Rouinsard et Nicolas Danos à la VAR. Vous souhaitez savoir à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Lens ? C’est par ici !

Regardez le match OM – Lens ce week-end !

Ce samedi 22 octobre à 21 heures, vous pouvez suivre en direct la rencontre OM – Lens, en direct sur la chaîne CANAL+ SPORT 360. Vous accédez à la chaîne CANAL+ SPORT 360 via l’offre d’abonnement CANAL+, avec engagement de 24 mois, au prix de 20, 99 euros par mois pendant douze mois, puis 24, 99 euros par mois. Chaque samedi soir, les experts et journalistes sportifs CANAL+ SPORT 360 vous attendent pour la diffusion en Prime Time du match de Ligue 1 Uber Eats. D’autre part, vous retrouvez de nombreux sports en direct ou en replay sur les chaînes CANAL+. Formule 1TM, MotoGPTM, Sail GP ou TOP 14, il y en a pour tous les goûts. Mais ce n’est pas tout ! Les amateurs de cinéma ne sont pas en reste. Films du box-office, films cultes ou séries originales, toutes les catégories sont représentées.

