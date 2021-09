OM-Lens, les compos: Payet et les cadres marseillais de retour, des surprises côté lensois

Après son nul à Angers (0-0), l'OM retrouve Dimitri Payet et ses cadres pour affronter le RC Lens ce dimanche (20h45). Côté lensois, Franck Haise a décidé de ne pas aligner Jonathan Clauss, Yannick Cahuzac et Gaël Kakuta.

Ça bouge à l’OM. Sur le terrain, toujours, avec Jorge Sampaoli. Mais aussi dans les compos. Après avoir fait tourner à Angers mercredi (0-0), l’entraîneur argentin remet ses cadres sur la pelouse du Vélodrome pour le match face à Lens ce dimanche au Vélodrome (20h45).

Jordan Amavi, Duje Caleta-Car, Pol Lirola, Amine Harit et Luis Henrique se retrouvent sur le banc. Boubacar Kamara est absent sur blessure. William Saliba, Luan Peres, Matteo Guendouzi, Pape Gueye, Cengiz Ünder et Dimitri Payet sont titulaires. Dans les buts, l’Espagnol Pau Lopez reste préféré à Steve Mandanda.

Clauss et Kakuta sur le banc

Côté lensois, il y a des surprises. Privé de Kevin Danso (suspendu), Franck Haise a aussi décidé de se passer au coup d’envoi de trois cadres, Jonathan Clauss, Yannick Cahuzac et Gaël Kakuta. Les Sang et Or vont donc compter notamment sur le jeune Portugais David Pereira Da Costa (20 ans), titulaire en Ligue 1 pour la deuxième fois de sa carrière.

La compo de l’OM :

Pau Lopez – Saliba, Balerdi, Luan Peres – Guendouzi, P.Gueye, Rongier, Gerson – Ünder, Payet, Dieng

Remplaçants :

Mandanda, Amavi, Caleta-Car, Alvaro, Lirola, Harit, Nadir, De la Fuente, Henrique

La compo de Lens :

Leca – Gradit, Wooh, Medina – Frankowski, S.Fofana, Doucouré, Pereira Da Costa, Machado – Sotoca, Kalimuendo

Remplaçants :

Farinez, Clauss, Boura, Haidara, Kakuta, Cahuzac, Ganago, Said, C.Boli