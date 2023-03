OM: les compliments de Tudor pour Vitinha et Ounahi, qu’il ne fait quasiment pas jouer

À deux jours du déplacement de l’Olympique de Marseille à Reims en clôture de la 28e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45), Igor Tudor s’est exprimé sur les cas de Vitinha et d’Azzedine Ounahi ce vendredi. Si les deux joueurs manquent de temps de jeu depuis leur arrivée au mercato hivernal, le technicien croate fait comprendre qu’il compte sur eux.

Ce sont deux visages que les supporters de l’OM ont jusqu’ici très peu eu le temps d’observer en match. Arrivés à la fin du dernier mercato hivernal, Vitinha et Azzedine Ounahi ont pour l’instant dû se contenter de miettes. Sur les neuf rencontres disputées par le club phocéen toutes compétitions confondues depuis début février, l’attaquant portugais et le milieu marocain n’ont en chacun joué que six, pour une seule titularisation.

Très attendu en raison du montant de son transfert, évalué à une trentaine de millions d’euros, Vitinha est sans doute le plus scruté des deux. Mais Igor Tudor continue de prôner la patience avec son attaquant de 23 ans.

Tudor "content" de Vitinha

"C'est un joueur dont je suis content, il fait un bon travail. Il faut qu'il s'adapte au championnat, c'est un championnat très physique, donc ce n'est pas simple, a indiqué le coach olympien en conférence de presse ce vendredi, à deux joueurs du déplacement à Reims en clôture de la 28e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45). Ça prend un peu de temps et il en faut encore un peu. Mais on pourra compter sur lui d'ici la fin du championnat sachant qu'il reste encore beaucoup de matchs."

Concernant Ounahi, Tudor salue un joueur "en progression constante" et s’est notamment dit très satisfait de la semaine effectuée par le Marocain à l’entraînement. "Il est en progression constante, surtout à l'entraînement, il a fait une très belle semaine. Je regarde tous les détails, que ce soient les duels, la course ou les passes. On a un jeu qui prône un football physique. C'est un joueur qui est en amélioration sur ça. C’est un joueur talentueux, de haut niveau dans les passes et les dribbles. S'il réussit bien à intégrer les autres choses qu'on voit à l'entraînement, je pense qu'il peut devenir un joueur important pour nous." Tous les deux restés sur le banc lors de la grosse désillusion vécue face à Strasbourg au Vélodrome la semaine passée (2-2), les principales intéréssés apprécieront.