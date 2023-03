EN DIRECT - OM: suivez la conf de Tudor et Gigot et toutes les infos avant le déplacement à Reims

Tenu en échec par Strasbourg le week-end précédent (2-2), l'OM doit se reprendre lors de la 28e journée de Ligue 1. Mais attention pour les protégés d'Igor Tudor, il va falloir gérer un déplacement périlleux à Reims ce dimanche (21h).

Invaincu depuis son arrivée à la tête de l'équipe champenoise, Will Still espère bien accrocher le scalp des Phocéens. Du côté marseillais, on comptera sur le retour de Samuel Gigot dans le onze de départ. Le défenseur central et Igor Tudor feront face à la presse ce vendredi à partir de 14h.