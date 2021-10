OM: "Les supporters nous donnent tellement d'amour", l'hommage émouvant du petit-fils de Tapie

Rodolphe Michaux-Tapie confie à RMC Sport son émotion et sa gratitude après l'hommage rendu par le Vélodrome à son grand-père Bernard Tapie lors d'OM-Lorient, ce dimanche, en clôture de la 10e journée de Ligue 1 (4-1).

Rodolphe Michaux-Tapie, qu'avez-vous ressenti en voyant votre fils Hugo donner le coup d'envoi?

Énormément d'émotion. Cela me fait plaisir, cela m'a rappelé 1993, quand mon grand-père m'avait permis de faire le coup d'envoi. C'était un OM-Lens, première journée de championnat. Vingt-huit ans plus tard, mon fils le fait avec moi... c'est énorme. Beaucoup d'émotion pour moi et surtout pour lui, il était impressionné au milieu de tout ça. Quand tu vois l'amour que nous donnent les supporters depuis le 3 octobre, ça nous donne une force incroyable. On n'a pas de mots.

On a vu votre fils courir vers Dimitri Payet...

Payet, c'est l'idole d'Hugo (son fils, ndlr) depuis quelques années. Il n'a que 7 ans, je lui fais suivre le foot depuis ses 2-3 ans. Payet... il y a ce fameux match contre Leipzig qu'on gagne 5-3. Il a entendu "Payet! Payet!" non stop. Il est fan. Il m'a demandé s'il pouvait courir dans ses bras. Et il a couru.

"De là-haut, il doit être fier de ce qu'il se passe"

Qu'est-ce que ça fait de voir ces hommages du Vélodrome pour votre grand-père Bernard Tapie?

Le "We are the champions" en 1993, je n'avais que 6 ans. Mais le revoir dans le Vélodrome, avec ces tifos magnifiques, tout un virage qui fait l'image de mon grand-père avec l'étoile, les trois bandes. Ils nous donnent tellement d'amour... on a forcément beaucoup de tristesse mais cette émotion passe au-dessus de la tristesse qu'on a. On a l'impression d'être adoptés par ce peuple qu'on aime aussi tellement, alors qu'à la base, on n'est personne, on est comme eux. Moi je suis abonné au virage nord, on est comme eux. Voir qu'on est respectés, qu'ils nous aiment... Jeudi avant les obsèques, ils nous prenaient dans les bras. Je ne peux que les remercier.

Cet amour pour votre grand-père vous met-il du baume au coeur?

On sent qu'il y a une réelle union populaire autour de ce qu'il s'est passé, tout le monde s'est ressoudé. Cela nous aide au quotidien. On a perdu un proche qu'on aimait. Voir toute cette émotion, cet amour qu'ils nous donnent... on est sortis des obsèques, on n'avait même pas envie de pleurer tellement c'était beau. Cela nous aide au quotidien. Grâce à eux, on arrive à surmonter cette épreuve. Et puis la vie continue. De là haut, il doit être très fier de tout ce qu'il se passe, de l'amour qu'ils nous donnent.