OM: les pensées émues de Payet et Tudor aux victimes de l’immeuble effondré

Dimitri Payet et Igor Tudor ont apporté leur soutien aux personnes touchées par l’effondrement d’un immeuble, dimanche à Marseille, après leur match nul à Lorient (0-0).

Les joueurs de l’Olympique de Marseille se sont déplacés à Lorient dans un climat pesant (0-0) dimanche soir quelques heures après l’effondrement d’un immeuble d’habitation dans la ville. A l’issue de la rencontre, Dimitri Payet et Igor Tudor ont adressé leur pensée et leur soutien aux victimes.

"C’est la première chose que j’ai vue ce matin au réveil, a confié Dimitri Payet. On a essayé de suivre un peu ça jusqu’à l’arrivée à Lorient. Il y a des recherches et des disparus. J’espère qu’on retrouvera tout le monde ou le maximum possible. Bien évidemment que l’Olympique de Marseille, l’équipe et moi-même, on apporte tout notre soutien à ceux qui ont été touchés et ceux qui sont dans l’attente ce soir."

"C’est une chose très triste pour tout le monde"

"On est désolé pour tout le monde, on est proche de toute les familles à Marseille, a souligné son entraîneur Igor Tudor. C’est une chose très triste pour tout le monde."

Au moment des hommages des joueurs marseillais, huit personnes étaient portées diaprues. Ce lundi vers 2h du matin, les marins-pompiers ont annoncé avoir retrouvé deux corps sans vie dans les décombres du bâtiment situé au 17, rue de Tivoli, dans le cinquième arrondissement. "Cette nuit la peine et la douleur sont grandes", a réagi Benoît Payan, le maire de la ville.

Cette terrible actualité touchant la cité phocéenne a suivi les joueurs de l’OM en Bretagne. Pablo Longoria, président du club, avait exprimé son inquiétude et son soutien avant le coup d’envoi de la rencontre sur Amazon Prime Vidéo. "Je n'aime pas parler avant les matchs mais il y a des circonstances qui... Comme tous les Marseillais on est touché et préoccupé par cette tragédie qui a eu lieu cette nuit à Marseille. On suit toutes les informations qui tombent dans les médias. On voulait faire un message de soutien, pour toutes les familles des victimes de cette tragédie qui a eu lieu dans notre ville. C'est une pensée pour eux et aux blessés dans cette catastrophe." Les Marseillais étudiaient l’idée de porter un brassard noir. Mais au moment de la rencontre, aucune personne décédée n’avait été déclarée et les joueurs de l’OM n’en ont finalement pas portés.