Lorient-OM: imbroglio concernant le port d'un brassard noir par les Marseillais en soutien aux victimes de l'immeuble effondré

L'OM ne portera finalement pas de brassard noir en hommage aux victimes de l'effondrement d'un immeuble à Marseille, alors que la rumeur avait laissé entendre que les Olympiens pourraient faire un tel geste. Huit personnes sont toujours portées disparues et plusieurs ont été blessées.

Imbroglio à quelques minutes du coup d'envoi de Lorient-OM. Une information avançait que les joueurs marseillais porteraient un brassard noir pour ce match, en hommage aux victimes de l'effondrement d'un immeuble ce dimanche à Marseille. Huit personnes sont toujours portées disparues, plusieurs ont été blessées.

"Comme tous les Marseillais on est touché"

Sauf qu'il s'agirait d'un quiproquo. C'est le délégué du match qui avait annoncé aux médias le port du brassard, tandis que l'incertitude était de mise concernant une éventuelle minute de recueillement avant la rencontre. L'OM avait en fait demandé à pouvoir arborer ce signe de deuil en cas de décès d'une victime, qui aurait été retrouvée dans les décombres. A l'instant T, il n'y a pas de mort déclaré dans la catastrophe et le club phocéen ne va donc pas porter le fameux tissu noir.

Le président de l'OM Pablo Longoria a tenu à adresser un message de soutien aux victimes juste avant la rencontre, au micro de Prime Video: "Je n'aime pas parler avant les matchs mais il y a des circonstances qui... Comme tous les Marseillais on est touché et préoccupé par cette tragédie qui a eu lieu cette nuit à Marseille. On suit toutes les informations qui tombent dans les médias. On voulait faire un message de soutien, pour toutes les familles des victimes de cette tragédie qui a eu lieu dans notre ville. C'est une pensée pour eux et aux blessés dans cette catastrophe."

Les joueurs de l'OM sont donc entrés sans brassard sur la pelouse au coup d'envoi et il n'y a pas eu non plus de minute de silence.