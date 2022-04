OM-OL: l’appel à la prudence de Marseille avant un Olympico qui s'annonce chaud

L’OM est toujours sous la menace d’un point de retrait au classement après les incidents survenus lors de la première partie de saison à Angers. Avant de recevoir l’OL ce dimanche (20h45) pour le choc de la 35e journée de Ligue 1, le club phocéen a lancé un appel à ses supporters.

Dans ce sprint final haletant en Ligue 1, chaque point va compter. Donc pas question pour l’OM d’en perdre à cause d'événements extra-sportifs. Ce vendredi, à deux jours du choc de la 35e journée de Ligue 1 contre l’OL (dimanche à 20h45), le club phocéen, toujours sous la menace d’un point de retrait au classement, a lancé un appel à ses supporters.

"L’OM accueille Lyon à l’Orange Vélodrome pour une rencontre qui doit être synonyme de grande fête du football et, on l’espère tous, de victoire, écrit Marseille dans un communiqué. L’Olympique de Marseille en appelle à la responsabilité de ses supporters pour assurer le bon déroulement des rencontres à l’Orange Vélodrome. Nous invitons nos supporters à la plus grande vigilance concernant le jet d’objets et l'intrusion sur le terrain. L’Olympique de Marseille est toujours sous le coup d’un sursis vis-à-vis de la Ligue de Football Professionnel avec notamment la perte d’un point au classement.”

Un point pourrait tout changer à la fin de la saison

L’OM avait été sanctionné par la LFP après des incidents survenus à Angers, le 22 septembre dernier à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1 (0-0). À la fin de la rencontre, des heurts entre supporters avaient éclaté à Raymond-Kopa. Au terme de provocations incessantes entre les supporters du SCO et ceux de l’OM, certains fans des deux équipes, placés étonnamment assez proches dans le stade, s'étaient rués sur la pelouse pour se battre.

À quatre journées de la fin, l’OM est bien parti pour terminer à la deuxième du championnat, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Mais rien n’est encore fait. Les Marseillais ne disposent que de six points d’avance sur leurs premiers poursuivants et s'apprêtent à affronter l’OL, Rennes puis Strasbourg dans cette dernière ligne droite. Dans ce contexte, un point pourrait tout changer.