OM: les supporters demandent encore le départ d’Eyraud qui s’est "attaqué à tout un peuple"

En conflit ouvert avec la direction de l'OM, les principaux groupes de supporters ont une nouvelle fois réclamé le départ de Jacques-Henri Eyraud ce vendredi.

La rupture est totale entre les ultras de l'OM et Jacques-Henri Eyraud depuis plusieurs semaines. Entre les incidents à la Commanderie, la consultation en ligne lancée par le club et la mise en demeure de certains groupes de supporters, le président marseillais s'est mis à dos certains piliers de la communauté phocéenne. Réunis lors d'une conférence de presse ce vendredi, les principaux représentant des supporters ont exigé le départ du dirigeant.

"Vous pensiez vous attaquer à des associations vieilles de 35 ans, vous vous êtes en réalité attaqué à tout un peuple, à une ville, une identité, l’ADN de ce club. Vous n’avez rien compris, a lancé Christian Cataldo, patron des Dodger's, en lisant le communiqué commun des ultras. Nous ne voulons pas de votre modèle américain ni de votre fan-expérience d’un spectacle aseptisé à grand renfort de LED ou d’effets sonores. L’OM n’est définitivement pas une simple entreprise mais fait partie du patrimoine commun de tous les Marseillais."

"Il est temps de quitter l'OM

Près de cinq ans après l'arrivée d'un nouveau propriétaire à l'OM, les supporters se sont dits "exaspérés et lassés", voire même "écœurés" par les prises de position et les décisions de la direction marseillaise. Selon les supporters olympiens, Jacques-Henri Eyraud doit s'en aller le plus rapidement possible pour rétablir le dialogue avec les fans.

"Nous ne vous reconnaissons plus comme président de l’OM. Vous n’avez réussi qu’une seule chose, unifier tous les amoureux de l’OM et de Marseille contre vous, ont poursuivi les représentant des groupes de supporters. Le club doit rendre ce qu’il doit à la ville de Marseille. […] Aussi, face à l'échec avéré de votre projet, nous ne vous considérons plus comme le dirigeant du club. Il est temps de quitter l'OM."

Eyraud "a rompu les discussions"

Qu'ils semblent loin les rêves de voir l'OM concurrencer le PSG en Ligue 1 ou même de signer des exploits en Ligue des champions. Egalement présent lors de ce point presse organisé au Pharo, Rachid Zeroual a rappelé les erreurs commises par Jacques-Henri Eyraud au moment d'aborder la question des ultras.

"C'est lui qui a rompu les discussions en nous envoyant ces courriers, ces emails, et même des huissiers dans nos locaux, a lâché le représentant des South Winners. Les discussions avec lui sont difficiles dans la mesure où personne ne veut le voir. Il ne représente plus personne. Il ne lui reste qu'une chose à faire: prendre l'avion et retourner à Disney aux USA."