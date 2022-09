OM – Lille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

C’est l’une des affiches les plus attendues de cette septième journée de Ligue 1 Uber Eats. L’Olympique de Marseille reçoit le LOSC à domicile. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Lille !

Les Phocéens ont battu Auxerre (0-2) le week-end dernier grâce aux buts de Gerson et d’Alexis Sanchez. Cependant, Igor Tudor ne pourra pas compter sur le milieu de terrain Valentin Rongier, suspendu. Les joueurs marseillais sont sur le podium avec 16 points, ex aequo avec le PSG.

Ils affrontent Lille, vainqueur de Montpellier (1-3) et cinquième du classement avec trois victoires et un match nul. Toutefois, Léo Jardim ne fait plus l’unanimité chez les supporters et Paulo Fonseca va devoir prendre une décision. Ce samedi, le match se jouera à guichets fermés au Vélodrome, en présence de l’arbitre principal, Benoît Millot. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OM – Lille !

Regardez le match OM – Lille en direct ce samedi

Assistez en direct au match OM – Lille ce samedi 10 septembre à 21 heures. Dès 20 heures 30, les consultants vous attendent pour l’avant match sur la chaîne CANAL+ SPORT 360. Vous pouvez regarder les matchs de la Ligue 1 Uber Eats via l’offre d’abonnement CANAL+ avec engagement 24 mois, au prix de 20, 99 euros par mois pendant 12 mois, puis 24, 99 euros par mois. Ainsi, vous retrouvez la nouvelle chaîne CANAL+ SPORT 360 et ses contenus exclusifs en direct ou en replay. Chaque jour, l’émission “Daily Sport 360” retrace les actualités sportives et diffuse les compétitions de Sail GP ou encore de Padel. Enfin, les chaînes CANAL+, CANAL+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ SÉRIES, CANAL+ DOCS et CANAL+ KIDS proposent des films, des documentaires et des séries originales pour tous les âges. PC, TV, smartphone ou tablette, c’est à vous de choisir le support !

