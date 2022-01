OM-Lille, les compos: deux équipes types, la recrue lilloise Zhegrova n'est finalement pas là

L'OM reçoit Lille ce dimanche soir au Vélodrome (20h45) en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Une affiche pour laquelle Jorge Sampaoli et Jocelyn Gourvennec peuvent compter sur la plupart de leurs hommes forts.

Si huit points et huit places séparent l'OM (3e) et Lille (11e) au coup d'envoi de leur duel ce dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1, l'issue de celui-ci pourrait bien peser lourd en fin de saison dans la bataille pour les places européennes. Autant dire que Jorge Sampaoli et Jocelyn Gourvennec ont décidé d'aligner les grosses équipes au Vélodrome.

Côté marseillais, Pau Lopez a encore été préféré à Steve Mandanda dans les buts, et jouera derrière une défense composée de Pol Lirola, William Saliba, Duje Caleta-Car et Luan Peres. Mattéo Guendouzi, Boubacar Kamara et Gerson seront positionnés au milieu, avec trois joueurs offensifs pour l'animation, à savoir Dimitri Payet, Cengiz Under, et Arek Milik en pointe.

Zhegrova absent

Pour Lille, pas d'énorme surprise non plus. Ivro Grbic prendra place dans les buts, Celik au poste de latéral droit, Reinildo au poste de latéral gauche, avec une charnière Fonte-Botman. Benjamin André et Amadou Onana feront la paire au milieu, avec Renato Sanches et Jonathan Bamba sur les côtés. Et devant, Jonathan David sera associé à Burak Yilmaz.

A noter l'absence du Kosovar Edon Zhegrova sur la feuille de match, côté LOSC. Présenté samedi dans le Nord, l'ancien ailier de Bâle avait notamment expliqué pourquoi il a préféré Lille... à Marseille. Il n'aura pas l'occasion de donner des regrets aux Olympiens.

La compo de l'OM: Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres - Kamara, Guendouzi, Gerson - Under, Milik, Payet.

La compo de Lille: Grbic - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Sanches, André, Onana, Bamba - David, Yilmaz.