OM: Lirola fait son mea culpa... mais n'arrive pas à expliquer ses difficultés

Passé en conférence de presse à deux jours d'OM-Monaco, pour une affiche comptant pour la 27e journée de Ligue 1, le piston droit marseillais Pol Lirola est revenu sur les difficultés qu'il traverse cette saison. Le latéral espagnol a reconnu qu'il vit un exercice compliqué.

C'est l'une des déceptions de la saison de l'OM. Prêté en fin de saison dernière par la Fiorentina, Pol Lirola avait affiché un niveau convaincant pour que la direction mise sur lui et le recrute définitivement. Mais depuis, le latéral droit espagnol, qui a participé à 35 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, n'a pas retrouvé le même niveau que celui affiché lors des premiers mois.

Aucun problème physique

A deux jours de la réception de Monaco en Ligue 1, Pol Lirola s'est épanché sur ses difficultés en conférence de presse. "Je ne suis pas au niveau que l'on attend de moi. Le système, le style de jeu? Je ne saurais pas dire pourquoi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais le plus important c'est de ne pas lâcher pour retrouver mon niveau et ma confiance en moi", a commenté le joueur de 24 ans, recruté l'été dernier pour 12,5 millions d'euros.

S'il se sent "physiquement aussi bien que l'année dernière", Pol Lirola a estimé que la période de négociations, longue à se décanter entre l'OM et la Fiorentina, a "été compliquée". Pour autant, l'ancien joueur de la Viola assure qu'il y a actuellement "une très bonne ambiance" dans le vestiaire phocéen et ce malgré les critiques après des dernières sorties un peu décevantes.

"Nous devrions prendre plus de points à domicile"

"Avec tout le soutien donné par nos supporters, on devrait faire beaucoup mieux, a indiqué également Pol Lirola. Nous devrions prendre plus de points à domicile. Ce n'est pas une question de pression. On est habitués à jouer devant autant de monde. Cela devrait même jouer en notre faveur. Nous allons devoir changer ça dès dimanche."

Après 26 journées, l'OM se classe actuellement deuxième de Ligue 1, dans les clous donc pour son objectif de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Un succès contre Monaco, 9e, permettrait à Lirola et ses coéquipiers de distancer le club monégasque de 12 points.