OM: Longoria reconnait qu'il n'a pas apprécié les propos d'Alvaro mais assure que tout est réglé

Le président de l'OM Pablo Longoria est revenu ce dimanche au micro de Prime Video sur l'interview d'Alvaro Gonzalez en Espagne, dans laquelle le défenseur a pointé un manque de respect du club phocéen à son égard. Une sortie qui a valu au joueur une discussion avec le dirigeant, mécontent.

L'interview a beau avoir été publiée en Espagne, et en espagnol, c'est en France qu'elle a fait le plus de bruit. Dans un entretien sorti samedi par le journal AS, le défenseur de l'OM Alvaro Gonzalez - peu utilisé cette saison et poussé vers la sortie durant le mercato hivernal - a fait part de son mal-être. "Ils ont voulu me faire partir d'une mauvaise manière, a notamment déclaré l'ancien joueur de Villarreal. (...) Ça m'a un peu blessé. (...) L’an dernier, quand les choses allaient mal, quand il y a eu un changement d'entraîneur, quand les ultras sont arrivés (lors des incidents de La Commanderie, ndlr), Mandanda et moi sommes sortis pour montrer nos visages et essayer de leur parler. Tout comme je respecte le club, j'aurais aimé que le club me respecte."

Des propos assez forts, et assez peu appréciés par les dirigeants de l'OM, qui n'étaient pas informés de cette prise de parole. Ce qui a valu au défenseur de 32 ans une explication avec son président Pablo Longoria, comme l'a confirmé le dirigeant ce dimanche soir au micro de Prime Video.

"On n'était pas content"

"Nous, en tant que club, on n'était pas content de sa sortie dans la presse espagnole sans l'accord du club ni la connaissance du club, a expliqué le président phocéen. C'était la première erreur (de sa part). On s'est parlé. On a bien discuté Alvaro et moi, au sein du club aussi. Ici à l'OM, notre façon d'être et de faire les choses, c'est de régler nos problèmes à l'intérieur du vestiaire. On a beaucoup parlé. On a trouvé une solution mais à l'OM, on règle les problèmes à l'intérieur."

Alors qu'une sanction sportive avait été évoquée, Alvaro Gonzalez figurait bien sur la feuille de match de Metz-OM, ce dimanche soir en Ligue 1. En tant que remplaçant, comme souvent.