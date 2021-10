OM-Lorient: Guendouzi persuadé d’avoir inscrit un doublé

Mattéo Guendouzi assure que son deuxième but inscrit face à Lorient (4-1), lui sera accordé malgré la déviation de son tir par un adversaire.

Mattéo Guendouzi affiche la même assurance sur le terrain que devant les micros de télévision. Le milieu de terrain, très bon face à Lorient (4-1), a d'abord pronostiqué la victoire face au PSG, dimanche prochain (20h45, 11e journée de Ligue 1).

Il est aussi certain d’avoir inscrit deux buts lors de cette rencontre. D’abord buteur de la tête en début deuxième période, il a corsé l’addition dans les arrêts de jeu. Même si sa frappe est contrée par le Lorientais Houboulang Mendes, il annonce que le but lui sera bien accordé.

"Je suis sûr de moi, je sais que je suis double buteur"

"Je suis sûr de moi, je sais que je suis double buteur, la frappe était cadrée, a confié le joueur prêté par Arsenal. C'était important de gagner après le coup de moins bien que nous avons eu avant la trêve (deux défaites de suite, ndlr). Il fallait continuer à avoir confiance en notre idéologie de jeu. Ce match était important pour le peuple marseillais, il fallait gagner pour Bernard Tapie et pour sa famille. On a su en plus mettre la manière."

Pour le moment, la Ligue de football professionnel (LFP) a accordé le but au Lorientais contre son camp. Le dernier mot reviendra à la commission des compétitions de la LFP qui étudiera les images en déterminant notamment si la frappe était cadrée.

Avec ce succès, l’OM prend place sur le podium à une longueur de Lens, deuxième. "On sait qu'on a un gros effectif, on a un banc de très haute qualité, je ne me fais pas de souci pour l'équipe, explique encore Guendouzi au micro d’Amazon Prime Vidéo. Avant la trêve on a eu des difficultés. On a très bien débuté la saison, on s'attendait à continuer comme ça, avec la qualité qu'on a dans l'équipe, je sais qu'on peut faire une très grosse saison. Ne plus gagner a été un gros coup d'arrêt pour nous donc on avait à cœur de gagner ce match."