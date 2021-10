OM: Guendouzi est "sûr" de battre le PSG au Vélodrome

Après la victoire de l'OM face à Lorient, ce dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1 (4-1), Mattéo Guendouzi a lancé le choc face au PSG, prévu le week-end prochain au Vélodrome. En affichant ses certitudes avant de défier les stars parisiennes.

La marmite était déjà bouillante. Mais Mattéo Guendouzi a choisi de monter encore le thermostat d'un cran. Après la victoire face à Lorient, ce dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1 (4-1), le milieu de terrain de l'OM s'est projeté sur l'affiche du week-end prochain face au PSG. Et l'international français a lancé un message très clair à l'attention du club de la capitale. En affichant ses certitudes à l'heure de défier les partenaires de Lionel Messi.

"En tant que footballeur, on vit pour ce genre de matches. Tout le monde rêverait de les jouer, surtout pour l'Olympique de Marseille, a lâché le joueur de 22 ans sur Amazon Prime Vidéo. Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu'on peut faire quelque chose de très bien. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu'on va prendre les trois points."

"On peut faire une très grosse saison"

Né à Poissy (Yvelines) et formé au PSG avant de rejoindre Lorient, Guendouzi aura à coeur de briller face à son ancien club (avec qui il n'a jamais joué en pro). Après ses déclarations, il n'aura pas tellement le choix. Mais la perspective ne semble pas effrayer celui qui est prêté par Arsenal cette saison. Au-delà de ce choc face au rival parisien, le n°6 est d'ailleurs confiant sur les possibilités de l'OM dans les prochains mois.

"On sait qu'on a un gros effectif, on a un banc de très haute qualité, je ne me fais pas de souci pour l'équipe, explique-t-il. Avant la trêve on a eu des difficultés. On a très bien débuté la saison, on s'attendait à continuer comme ça, avec la qualité qu'on a dans l'équipe, je sais qu'on peut faire une très grosse saison. Ne plus gagner a été un gros coup d'arrêt pour nous donc on avait à coeur de gagner ce match".