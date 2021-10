OM-Lorient: "Nous avons joué comme nous avons voulu", se réjouit Sampoli

Malgré un penalty concédé assez tôt, l’OM s’est imposé face à Lorient (4-1) dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Une prestation appréciée par Jorge Sampaoli qui se réjouit du plan parfaitement respecté par ses joueurs.

Une petite frayeur pour commencer mais une large victoire à la fin. L’OM s’est imposé face à Lorient (4-1), dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1 et cela a ravi Jorge Sampaoli, fier de ses joueurs.

"En première mi-temps, ce penalty nous a fait un peu stresser, nous a obligés à nous découvrir, à faire beaucoup plus d'efforts, a déclaré l’entraîneur argentin. Ensuite nous avons augmenté notre volume de jeu offensif. La victoire est méritée parce que nous avons eu beaucoup plus d'occasions. Le match s'est décidé à la fin, dans les cinq dernières minutes, et c'est pour ça que nous n'avons pas pu sortir Payet plus tôt."

"Nous devons rester au contact parce que c’est un championnat très compétitif"

Avec ce succès, l’OM monte sur le podium et revient à un point de Lens, deuxième. Une situation appréciable avant de recevoir le PSG, dimanche prochain (20h45, 11e journée de Ligue 1). "La victoire nous fait progresser, on se prépare à l'entraînement pour être en forme comme ça, il faut qu'on arrive à forcer les situations, poursuit Sampaoli. Mais nous avons joué comme nous avons voulu. Nous avons un projet clair. Chaque match est un nouvel examen, et nous continuons à apprendre. Deux ou trois équipes se détachent, nous devons rester au contact parce que c’est un championnat très difficile et compétitif."

Il a enfin salué la performance de son gardien Pau Lopez, auteur de plusieurs parades décisives. "Nous sommes très contents pour Pau Lopez, il a été très bon quand l'équipe en a eu besoin, conclut-il. En fait on a fait un bon match sur le plan offensif et défensif."