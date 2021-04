OM-Lorient, les compos: défense à trois pour Marseille, avec Perrin et Kamara

En raison des absences d'Alvaro Gonzalez et Duje Ćaleta-Car, Jorge Sampaoli alignera en défense à trois avec Lucas Perrin et Boubacar Kamara ce samedi, pour le match entre l'OM et Lorient (17h) en Ligue 1.

En cinq matchs à la tête de l'OM, Jorge Sampaoli a plutôt réussi ses débuts avec 10 points pris. Pour la réception de Lorient ce samedi (17h), affiche comptant pour la 33e journée de Ligue 1, le technicien argentin alignera une nouvelle fois ses hommes en 3-5-2.

En raison des suspensions en défense centrale d'Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car, Jorge Sampaoli fera confiance dans l'axe à Lucas Perrin en compagnie de Leonardo Balerdi, dans une défense à trois qui voit Boubacar Kamara reculer.

Sampaoli veut se concentrer sur le jeu

Comme lors des deux dernières sorties de l'OM, Pape Gueye se retrouve au milieu, avec Florian Thauvin et Michaël Cuisance, au soutien de Dimitri Payet et Arkadiusz Milik. L'équipe phocéenne vise toujours la cinquième place de Ligue 1 et est actuellement à trois points de Lens, qui se déplacera à Brest ce dimanche (15h).

Vendredi en conférence de presse, Sampaoli a balayé l'idée d'un quelconque objectif. " Nous sommes arrivés quand la saison était déjà en cours. Notre idée fondamentale est que les prochains matchs servent d'évaluation et de formation. Nous verrons si les résultats sont bons, mais ce n'est pas l'objectif principal. Parler d'objectifs serait vous mentir, a averti Sampaoli. Ce n'est pas mon idée. Je suis arrivé ici, j'ai évalué des joueurs avec des vidéos, je les entraîne actuellement, je cherche à faire passer mon idée, mais les objectifs viendront si l'idée est rapidement intégrée".

Du côté de Lorient, actuellement 17e après la défaite la semaine dernière face à Lens (4-1), Yoane Wissa et Terem Moffi sont associés à Armand Laurienté en attaque. Avec deux points d'avance sur Nîmes, provisoirement barragiste, les Merlus espèrent réaliser un bon coup et garder aussi à distance Nantes, 19e à 4 longueurs de retard.

Les compos:

OM: Mandanda - Balerdi, Kamara, Perrin - Lirola, Thauvin, Gueye, Cuisance, Sakai - Milik, Payet.

Lorient: Dreyer - Gravillon, Laporte, Chalobah - Hergault, Lemoine, Abergel, Le Goff - Laurienté, Moffi, Wissa.