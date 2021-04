OM: "Laissons-le faire son mercato", Anigo veut laisser sa chance à Sampaoli

Amené sur RMC à commenter l’actualité de l’Olympique de Marseille et les résultats de Jorge Sampaoli depuis sa nomination en tant qu’entraîneur, l’ancien technicien olympien José Anigo réclame de la patience pour le coach argentin.

Laisser sa chance au produit. C’est en substance le message qu’a adressé José Anigo, suiveur toujours attentif de l’Olympique de Marseille, au sujet de Jorge Sampaoli ce vendredi dans le Super Moscato Show. Invité de l’émission de RMC, l’ancien coach et directeur sportif olympien a été amené à donner son avis sur les premières semaines de l’entraîneur argentin à la tête de l’OM.

Alors que Marseille est actuellement sixième de Ligue 1, et présente un bilan de trois victoires, un nul et une défaite depuis l’arrivée de Sampaoli sur la Canebière, Anigo ne veut pas encore préjuger de l’impact du sulfureux coach sur les résultats marseillais. "Je ne vais pas critiquer, j’attends de voir, parce que ça démarre. Je veux laisser la chance aux gens, là il arrive en cours de saison avec des joueurs qu’il n’a pas forcément choisis. Laissons-le faire son mercato, puis tout le monde verra et chacun se fera son propre avis."

"Peut-être qu’avec un nouveau mercato et d’autres joueurs…"

José Anigo estime qu’il est nécessaire de laisser à Sampaoli l’opportunité d’effectuer quelques retouches à son équipe lors du prochain mercato, avant de rendre un avis plus tranché.

"Je ne veux pas critiquer absolument et dire des bêtises. Je vois comme tout le monde que l’OM, même maintenant avec lui, ça ne joue pas mieux, a poursuivi celui qui n’a plus dirigé une équipe depuis son passage éclair sur le banc du club grec de Panionios, en 2018 (12 matches). Mais par contre, peut-être qu’avec un nouveau mercato et d’autres joueurs, il arrivera à faire jouer l’équipe comme il en a envie."