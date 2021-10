OM-Lorient, les compos: plusieurs surprises côté marseillais

L'OM évoluera avec une vraie pointe en attaque, un poste qui sera occupé par Arkadiusz Milik, ce dimanche (20h45) contre Lorient, en clôture de la 10e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille débute contre Lorient ce dimanche (20h45) une séquence vertigineuse de cinq matches en quatorze jours qui va s’étirer jusqu’à la fin du mois d’octobre. Sur un fil sur le plan physique, les Marseillais veilleront à ne pas y laisser trop de plumes, ni de points, d’autant que le calendrier ne désemplit pas derrière. Jorge Sampaoli devrait s’attacher, comme il le fait depuis le match polémique à Angers, à faire tourner son effectif.

Pour ce premier rendez-vous à domicile avant la Coupe d’Europe, et surtout la réception du Paris Saint-Germain dimanche prochain, le technicien argentin aligne ensemble Dimitri Payet et le Polonais Arkadiusz Milik, avec cette idée à l’esprit, cette espérance, qu’ils puissent retrouver une partie de leurs automatismes qui ont porté l’OM la saison dernière, avant la blessure de l’ancien de Naples. Leur association entretient cet espoir du côté de l’OM.

Payet libre, en soutien de Milik

Depuis son succès à Rennes, l’OM n’a plus jamais goûté à la victoire, toutes compétitions confondues. Face aux Merlus, pour le premier match au Vélodrome depuis le décès de l'ancien président du club Bernard Tapie, Marseille doit se relancer, d'autant que son calendrier va se corser, avec la Lazio Rome, le Paris SG et Nice dans les 10 jours qui suivent. Pour ce faire, Sampaoli compte sur Rongier et Guendouzi au milieu, associés à Kamara.

La défense à trois sera composée de Luan Peres, Duje Caleta-Car et Pol Lirola, Payet étant cette fois amené à évoluer dans des zones qu’il maîtrise mieux, derrière l’attaquant, lui qui pouvait dépanner en faux numéro 9 ces dernières semaines. L'OM devra en revanche se passer du Turc Cengiz Ünder, suspendu, un soir où il rendra un dernier hommage à Bernard Tapie, le président disparu de la victoire de l'OM en Ligue des champions en 1993.

Le onze de l’OM: P. Lopez - Saliba, Caleta-Car, L. Peres - Lirola, V. Rongier, Bo. Kamara, Guendouzi, De la Fuente - Payet, Milik.

Le onze de Lorient: Nardi - I. Silva, H. Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Le Fée, Monconduit, Abergel - Moffi, Laurienté.