OM: Luan Peres a déjà une idée pour le résultat du Classique contre le PSG

Recruté par l’Olympique de Marseille l'été dernier, Luan Peres s’est dit impatient d’affronter Lionel Messi dans un "classique" contre le Paris Saint-Germain en octobre. Qu’il espère gagner 1-0.

Les effectifs de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain se sont considérablement garnis cet été, en quantité comme en qualité, laissant présager du meilleur pour les Classiques de cette année. Arrivé à l’OM en juillet, le Brésilien Luan Peres attend ce match avec impatience, notamment pour croiser et battre Lionel Messi.

Rendez-vous le 24 octobre

Le défenseur central l’a expliqué dans une interview sur la chaîne Twitch brésilienne de Goal, ce lundi. "L’arrivée de Messi, c’est très bon pour le championnat, pour la visibilité de la Ligue 1. Malheureusement pour nous, ce n'était pas ici à l'Olympique", s’est-il esclaffé." En tant que joueur, je ne voulais pas qu’il vienne, puisque j'ai l'intention d'être champion et avec lui là-bas (à Paris), ce sera beaucoup plus difficile."

"Mais c’est super de jouer contre un joueur qui été élu six fois meilleur au monde, a-t-il ensuite relativisé. J'ai vraiment hâte de l'affronter, ça va être un sacré match, surtout le premier, à domicile. Mais qui sait. Peut-être pourrons-nous faire un grand match et repartir avec une petite victoire, un 1-0 ?" Ce premier Classique, au Vélodrome, est programmé le 24 octobre.

Convaincu par Sampaoli

Au cours de l’interview, Peres s’est aussi réjoui de son arrivée, plutôt réussie à son goût, à Marseille. "J'ai toujours rêvé de jouer en Europe. […] Je me suis très bien adapté, a-t-il développé. C'est un super club, le stade est merveilleux, le public chaleureux. Ça se passe très bien pour moi, j'espère pouvoir rester longtemps et continuer à donner satisfaction au public marseillais. "

Arrivé en provenance de Santos, où il se disait "très heureux", Peres a été convaincu par le projet phocéen et l'idée d'évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli. "La grandeur du club, Sampaoli, l’équipe qui était en train d’être montée, ça m'a attiré, a-t-il développé. J’ai dit que j’étais partant et tout s’est réglé rapidement, même si je n’y croyais pas trop. Sampaoli m’a appelé pour me dire de venir le rejoindre et m'a dit que tout allait bien se passer."