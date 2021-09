Argentine: Di Maria règle ses comptes avec Sampaoli, "une personne très étrange"

Dans un entretien accordé à TyC Sports, Angel Di Maria, ailier argentin du PSG, s’en prend au management de Jorge Sampaoli lorsque celui-ci était sélectionneur de l’Albiceleste. Il le retrouvera en Ligue 1 lors du choc face à l’OM.

Angel Di Maria n’apprécie pas trop Jorge Sampaoli et cela n’a rien à voir avec la rivalité OM-PSG. L’ailier parisien conserve une certaine amertume contre l’entraîneur marseillais depuis son passage sur le banc de l’Albiceleste (2017-2018) achevé par une élimination face à la France en 8e de finale de la Coupe du monde 2018 (4-3).

"Je ne sais pas ce que je peux vous dire, car la vérité est que j'ai très bien commencé et mal fini, a-t-il rappelé dans une interview à TyC Sports. Il m'a dit des choses qui plus tard n'étaient pas comme ça, il m'a dit que c'était Léo (Messi), moi et le reste à chaque fois qu'il venait à Paris. Il me traitait comme si j’étais l'un des meilleurs mais après un seul match il m’a laissé sur le banc pendant la Coupe du monde, sans explications. Le match suivant contre la Croatie, que nous perdions, je ne suis même pas allé m'échauffer. Le troisième match, contre le Nigeria, j’avais rejoué parce qu'il était évident qu'ils allaient mettre les plus grands joueurs, parce que la catastrophe arrivait."

"Il a très mal terminé avec tout le monde"

"C'est une personne très étrange, a ajouté Fideo. Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde. Il s'est passé beaucoup de choses entre lui et Beccacece (manager de la sélection), il n'y avait personne pour nous guider de la meilleure façon. C'était dommage parce que c'était la dernière Coupe du monde de Masche (Javier Mascherano), et ça a fini par se passer de la pire des manières."

Après avoir frôlé l’élimination en poule, l’Argentine avait réussi à se qualifier miraculeusement pour les 8es avant de tomber face à la France. Sampaoli avait été démis de ses fonctions peu de temps après. Il a été nommé entraîneur de l’OM en février 2021 mais n’a pas encore croisé le PSG. Son premier choc face au rival parisien est programmé le 24 octobre (11e journée de Ligue 1). Les retrouvailles avec Di Maria promettent d’être glaciales.