OM: Sampaoli ne veut pas faire de "promesse" à Mandanda

Alors qu'il a décidé de titulariser Steve Mandanda face au Lokomotiv Moscou jeudi en Ligue Europa, l'entraîneur de l'OM Jorge Sampaoli ne veut pas promettre au gardien de 36 ans une place de titulaire en Conference League et en Coupe de France.

Jorge Sampaoli n'ouvre aucune porte. Alors qu'il a décidé jeudi de titulariser Steve Mandanda face au Lokomotiv Moscou pour la dernière journée de la Ligue Europa (victoire 1-0), l'entraîneur argentin a tenu ce vendredi à tempérer le débat sur le temps de jeu du gardien de 36 ans, en concurrence avec Pau Lopez depuis le début de la saison.

"Je ne peux pas promettre une compétition à un joueur, ce n'est pas dans ma nature. C'est une promesse que je peux rompre plus tard. J'avais besoin de donner du temps de jeu à Steve, plus que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est difficile d'avoir une concurrence dans le but, mais je ne peux pas faire de promesse. Je choisis toujours celui que je pense être le meilleur à l'instant T", a expliqué le coach marseillais en conférence de presse, à deux jours du match face à Strasbourg en championnat.

Seulement quatre titularisations en Ligue 1 cette saison

Fragilisé par la signature de Pau Lopez lors du mercato estival, l'international français (34 sélections) se contente de miettes depuis le coup d'envoi de la saison, avec seulement quatre titularisations en L1, dont la dernière remonte au 7 novembre lors du match nul face à Metz au Vélodrome. Cette rencontre face au 19e de Ligue 1 est d'ailleurs la seule bouclée sans but encaissé par Steve Mandanda (en championnat), qui a dû aller chercher le ballon au fond des filets lors des trois précédentes (Montpellier, Bordeaux, Saint-Etienne).

Même s'il est numéro un depuis le début de saison, Pau Lopez ne se sent pas "titulaire" au poste de gardien à Marseille. "Le ‘Mister’ (Jorge Sampaoli, ndlr) décide avant chaque match. Je dois être prêt pour tout. Si je joue, pour être performant. Si je ne joue pas, pour mettre Steve dans les meilleures conditions afin qu’il soit performant comme il l’a été lors du dernier match face à Metz", expliquait récemment le portier espagnol à RMC Sport, révélant que Sampaoli dévoilait le nom du titulaire le jour du match.