OM: Marcelino se dit "plus que satisfait" par les jeunes Soglo et Mughe lors de la préparation

L’OM s’est incliné face au Bayer Leverkusen, mercredi au Vélodrome, lors de son dernier match de préparation (2-1). Malgré la défaite, Marcelino a tiré des enseignements positifs de la rencontre, en saluant notamment l’apport des jeunes Emran Soglo (18 ans) et François-Régis Mughe (19 ans).

Un revers à domicile pour conclure la préparation estivale. L’OM s’est incliné face au Bayer Leverkusen, mercredi soir, lors d’un amical organisé au Vélodrome (2-1). Avec leurs nouvelles recrues offensives, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye (sorti sur blessure en début de seconde période), les Phocéens ont livré une prestation assez décevante contre le 6e de la dernière Bundesliga. Pas de quoi inquiéter Marcelino à une semaine de se rendre en Grèce pour défier le Panathinaïkos, mercredi prochain, en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Le coach marseillais a notamment salué l’apport d’Emran Soglo (18 ans) et de François-Régis Mughe (19 ans), auteur du but olympien face à Leverkusen: "Les jeunes ont joué parce qu’ils le méritent. Soglo? Il a été très bon sur le temps qu’il a eu, il progresse régulièrement. Mughe? Il s’est déjà un peu montré la saison dernière. Ce sont des joueurs qu’on veut avoir avec nous, je suis plus que satisfait de ce qu’ils ont fait."

"On est une équipe en construction"

Globalement, Marcelino tire des enseignements assez positifs de cette défaite au Vélodrome: "Je pense qu’on a été à un bon niveau. C’est dommage d’encaisser ces deux buts, c’est déjà arrivée lors de cette préparation et la saison dernière, il faut corriger ces choses. Mais j’ai aimé ce que j’ai vu, le jeu, le fait d’avoir concédé peu d’occasions. Je suis content de la prestation, pas du résultat."

Concernant la prestation du trio offensif Aubameyang-Sarr-Ndiaye, le technicien espagnol s’est montré plutôt enthousiaste: "Ça fait peu de temps qu’ils sont ensemble. On voit tout de suite que ce sont des joueurs de qualité, ils ont fait un très bon match face à une défense physique et rugueuse. On est une équipe en construction. La semaine prochaine, on sera mieux organisés. Je suis optimiste après ce que j’ai vu. Je suis content de ce que j’ai vu de ces trois joueurs et du reste".