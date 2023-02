OM: Mbemba sera bien suspendu pour le choc contre le PSG en Ligue 1, mauvaise nouvelle pour Marseille

Chancel Mbemba (28 ans), défenseur de l’OM, sera suspendu pour la réception du PSG en Ligue 1 le 26 février prochain (20h45, 25e journée), en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Un carton jaune face au PSG qui le privera... d’un nouveau choc face au PSG. Le défenseur de l'OM Chancel Mbemba (28 ans) sera suspendu pour la réception du leader de Ligue 1, le 26 février prochain (20h45, 25e journée). La commission fédérale a enregistré la suspension de l'international congolais, ce jeudi. Il écope d’un match et sera donc suspendu à compter du 20 février, juste avant les retrouvailles avec Paris. Le club phocéen en a été informé jeudi soir.

Averti pour une semelle sur Neymar

Mbemba a été averti à trois reprises lors des dix dernières rencontres de l’OM en France (Ligue 1 et Coupe de France comprises). Il avait reçu un carton jaune face au PSG en 8e de finale de la Coupe de France face au PSG (2-1) le 8 février, pour avoir marché sur le pied de Neymar (49e).

Igor Tudor sera donc privé de l’un de ses tauliers de la défense pour ce choc de haut de tableau en championnat. Le joueur, arrivé l’été dernier après la fin de son aventure avec le FC Porto, s’est imposé comme un élément indéboulonnable avec 31 rencontres disputées toutes compétitions confondues (4 buts).

Son absence s'ajoute à l’incertitude planant sur l’état de forme de Samuel Gigot, blessé et remplacé lors de la victoire à Clermont (0-2) la semaine dernière. Sa durée d’indisponibilité est incertaine et sa date de retour oscille entre fin février et début mars.

Marseille a tout de même retrouvé Eric Bailly, de retour de sa longue suspension de sept matchs le week-end dernier à Clermont. Avant le choc entre les deux ennemis jurés, l’OM se déplace à Toulouse ce dimanche (20h45, 24e journée de Ligue 1) alors que Paris reçoit Lille plus tôt le même jour (13h). Les Parisiens, leaders, comptent actuellement cinq points d’avance sur Marseille.