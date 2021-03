OM: en fait, c'est Payan qui a parlé à McCourt de gagner la Ligue des champions

Benoit Payan est peut-être allé un peu vite en besogne la veille, sur RMC, en affirmant que Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, voulait gagner la Ligue des champions. C’est bien le maire de Marseille qui a exprimé cette volonté à l’occasion d’un échange sur lequel il est revenu ce mardi dans une émission exceptionnelle de Top of the foot, délocalisée pour l’occasion à Marseille.

Benoît Payan, le maire de Marseille, a eu l’occasion d’accueillir le propriétaire de l’OM Frank McCourt ce lundi, à l’hôtel de ville. L’homme d’affaires américain est actuellement dans la cité phocéenne pour faire le point sur la situation après les dernières semaines très agitées sur la Canebière.

Frank McCourt a, à l'occasion de sa rencontre avec l'élu, réitéré son attachement à l’OM, son club depuis 2016. Et sa volonté de le mener vers les sommets. "Je veux aller chercher la Champions League. Je veux la Coupe avec les grandes oreilles." Voici ce qu’aurait dit McCourt à l’édile marseillais.

Payan: "On a le droit et le devoir de vouloir la deuxième étoile"

Des propos qui ont suscité beaucoup de réactions dans la foulée, et sur lesquels Benoît Payan est revenu dans une émission exceptionnelle de Top of the foot, ce mardi en direct de Marseille. Première précision, et elle est d’importance, Frank McCourt n’a pas débarqué dans le bureau de Benoît Payan en affichant son ambition de grimper sur le toit de l’Europe. "C’est moi qui lui ai parlé de cela. Je lui ai dit, il faut qu’on ait cet objectif", a précisé Benoît Payan à notre antenne, sur RMC.

"Je lui ai parlé de ça parce que c’est mon envie, on a le droit et le devoir de rêver, on a le droit de vouloir la deuxième étoile. Qu’est-ce qu’on fait en faisant ça ? On place la barre haute", a-t-il appuyé.

Le maire de Marseille voit tout en grand pour sa ville et son club: "J’espère bien que c’est l’objectif, bien sûr que c’est son objectif. Si un club qui a cette histoire ne se fixe pas cet objectif, alors il n’y a pas d'intérêt d'être à l’OM. Cela va venir. Je veux qu’il se donne les moyens, et lui aussi. Personne n’a dit que c’est dans deux ans, mais ça doit être l'objectif, ou alors on est un club de deuxième division."