OM-Metz: l’action lunaire de Kouyaté qui empêche son équipe de marquer

Le match de la 13eme journée de Ligue 1 entre l’OM et le FC Metz au stade Vélodrome a été marqué par une action surréaliste des Grenats en première période. Placé sur la ligne de but phocéenne, Boubakar Kouyaté, hors-jeu, a obligé l’arbitre à annuler le but marqué par son équipier Jemerson.





Improbable action au Vélodrome. On joue la 21eme minute du match de la 13eme journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz quand les Lorrains pensent brièvement avoir ouvert le score. Une joie de très courte durée pour Jemerson, le buteur, puisque l’arbitre Jérôme Brisard, annule immédiatement le but avant d’avoir recours au VAR. Habitués à disséquer les actions de jeu les plus folles, même les assistants vidéo ont dû se pincer pour y croire.

Le corner de Boulaya © Prime Video

Luan Peres remet le ballon en jeu pour les Messins © Prime Video

Le tir de N'Doram est repoussé par Mandanda © Prime Video

Jemerson reprend le ballon repoussé par Mandanda © Prime Video

Kouyaté repousse le ballon sur la ligne de but de l'OM © Prime Video

Jemerson reprend le ballon et le pousse dans le but vide © Prime Video

Le but de Jemerson va être refusé par l'arbitre © Prime Video

Kouyaté gâche tout

Sur un corner tiré par Farid Boulaya, c’est d’abord Luan Peres qui se troue. Le Brésilien remet involontairement le ballon devant le but de Steve Mandanda. Opportuniste, Kévin N’Doram reprend la balle de volée en se couchant. Bien sorti, le gardien de l’OM la repousse dans les pieds de Jemerson. Le but deserté par Mandanda, sorti, l’ex-Monégasque peut marquer. Oui... mais non. Car son partenaire Boubakar Kouyaté se trouve inexplicablement sur la ligne de but. Jemerson contrôle et envoie le ballon directement sur la poitrine du défenseur central. Celui-ci revient une dernière fois dans les pieds de Jemerson qui tire cette fois dans le but vide. Mais le mal est fait. Le but est justement refusé en raison de la position de hors-jeu de Kouyaté. Un triste dimanche pour Jemerson qui, après s'être vu refuser un but tout fait, a été expulsé en seconde période après un tacle trop appuyé sur Dimitri Payet.