OM-Metz: le coup de gueule de Longoria sur la programmation du match

Au micro d'Amazon Prime Vidéo, Pablo Longoria a montré son agacement face à la programmation du match de Ligue 1 entre l'OM et le FC Metz ce dimanche à 13h, son équipe ayant joué jeudi soir en Ligue Europa.

Pablo Longoria en veut à la Ligue de football professionnel. Au micro d’Amazon Prime Vidéo, le président de l’OM n’a pas caché son agacement concernant la programmation du match entre Marseille et le FC Metz ce dimanche. Le coup d'envoi de cette rencontre a été donné à 13h, un horaire inhabituel pour le club phocéen, qui plus est dans une semaine européenne.

"Des choses à éviter"

"Il nous faut de la récupération, ce n'est pas normal de jouer un match de Ligue Europa le jeudi soir à 21h, et de jouer trois jours après à 13h. Ce n'est pas seulement pour l'OM, c'est comme l'Olympique Lyonnais qui a également joué un dimanche à 13h (contre Nice, défaite 2-3) après un match à Prague, en Ligue Europa, le jeudi (victoire 4-3 face au Sparta). Ce sont des choses à éviter pour le bien du championnat", a-t-il expliqué, alors que l’OM a affronté jeudi la Lazio Rome en Ligue Europa (2-2).

Le discours de Longoria rejoint celui récemment tenu par Peter Bosz. Fin octobre, l’entraîneur lyonnais s’était lui aussi étonné de voir son équipe jouer un dimanche à 13h (à Nice, donc), trois jours après un déplacement en République tchèque.

"Pour moi ce n'est pas un handicap, ce n'est pas le bon mot. Pour moi c'est dangereux, je l'ai déjà dit. Il y a une énorme différence entre jouer à 13h et 21h. Il y a huit heures d'écart et c'est beaucoup. Mais c'est comme ça, il faut gérer. Le plus difficile pour ce déplacement à Nice, c'est l'horaire de ce match", avait-il déploré.