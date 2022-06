OM: Milan, Betis, Norwich... Tous les matchs de présaison diffusés sur RMC Sport et BFM Marseille

Le groupe Altice a trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille et diffusera l’intégralité des cinq matchs amicaux de l’OM en direct et en clair pendant la préparation estivale. L’équipe de Jorge Sampaoli affrontera notamment l’AC Milan au Stade Vélodrome avant la reprise de la Ligue 1.

Dimitri Payet, Steve Mandanda, Gerson et toutes les stars de l’équipe phocéenne seront bientôt à retrouver en exclusivité sur les chaînes du groupe Altice. RMC Sport, RMC Story ainsi que les chaînes locales BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var diffuseront l’intégralité des matchs de présaison de l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli.

Et cela commence dès le 13 juillet avec un derby des Bouches-du-Rhône entre Marseille et le club de Marignane Gignac FC. Les Marseillais monteront ensuite progressivement en intensité avec de superbes duels contre les formations anglaises de Norwich et Middlesbrough puis face au Betis Séville de Nabil Fekir. Le Vélodrome accueillera enfin une affiche de prestige, le 31 juillet, avec un choc entre l’OM et le champion d’Italie en titre: l’AC Milan.

Le programme TV des cinq matchs amicaux de l’OM cet été

- 13 JUILLET À 11H : OM – MARIGNANE GIGNAC FC

Au centre d'entrainement Robert Louis-Dreyfus. Sur BFM Marseille Provence, BFM Toulon Var et RMC Sport.

- 16 JUILLET À 18H : OM - NORWICH CITY

Au stade Parsemain. Sur RMC Story, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var et RMC Sport.

- 22 JUILLET À 20H : MIDDLESBROUGH - OM

Au Riverside Stadium. Sur BFM Marseille Provence, BFM Toulon Var et RMC Sport.

- 27 JUILLET À 20H30 : REAL BETIS - OM

Au Proact Stadium. Sur RMC Story, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var et RMC Sport.

- 31 JUILLET À 18H : OM - AC MILAN

À l’Orange Vélodrome. Sur RMC Story, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var et RMC Sport.