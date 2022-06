Mercato: une rencontre entre l'OM et la représentante de Justin Kluivert

L’OM rencontre ce jeudi Rafaela Pimenta, la représentante de Justin Kluivert. Après une saison en prêt à Nice, l’attaquant néerlandais est ciblé par le club marseillais.

La DNCG n’a pas encore donné son feu vert mais l’OM semble bien avoir enclenché la vitesse supérieure lors du mercato estival. Selon les informations de RMC Sport, Rafaela Pimenta rencontre le club marseillais pour Justin Kluivert ce jeudi.

Présente en Italie pour discuter de l’avenir de Paul Pogba avec la direction turinoise, celle qui a pris le relais de Mino Raiola gère également les intérêts de Justin Kluivert et discute donc bien les termes d’une éventuelle arrivée de l’attaquant néerlandais à Marseille.

Kluivert parti pour rester en L1?

A l’heure où Jorge Sampaoli a mis un coup de pression à sa direction pour savoir dans quelle direction allait le mercato du club phocéen, cette rencontre entre l’OM et le clan Kluivert devrait ravir l’entraîneur argentin.

Sous contrat avec l’AS Rome jusqu’en juin 2023, Justin Kluivert ne fait pas partie des plans de José Mourinho dans la capitale italienne. Déjà prêté lors de la saison 2021-2022 en Ligue 1, du côté de Nice, le fils de la légende Patrick Kluivert s’y est illustré avec six buts et six passes décisives en 31 apparitions toutes compétitions confondues. Des performances qui ont semble-t-il suffi à susciter la convoitise des dirigeants marseillais.

Soucieux de renforcer l’équipe en vue de la prochaine Ligue des champions, Marseille ciblerait donc un habitué de la Ligue 1 et qui possède déjà une belle expérience sur la scène européenne avec un peu moins d’une trentaine de matchs en C1 ou en C3 lors de ses passages à l’Ajax Amsterdam, à Lepizig ou à la Roma.