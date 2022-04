OM-Montpellier: la consigne de vote des supporters marseillais... contre la LFP

Les supporters de l'OM ont déployé une banderole anti-LFP dans le virage Nord du stade Vélodrome ce dimanche, avant le coup d'envoi du match face à Montpellier.

Attention, message à caractère électoral en cette soirée d’élection présidentielle. Les supporters marseillais avaient un message à faire passer, et il est adressé à la Ligue de football professionnel (LFP): "Pour les amendes abusives, les déplacements interdits, les zones fermées, la mort du foot populaire, votez LFP", pouvait-on lire au Vélodrome sur une banderole déployée dans le virage Nord du stade. Doublé par Rennes au classement du championnat de France, l’OM peut récupérer sa place de dauphin du Paris Saint-Germain s’il ne perd pas contre Montpellier ce dimanche.

Pas le même onze pour l'OM

Plus tôt dans la semaine, les joueurs de Jorge Sampaoli se sont imposés 2-1 face au PAOK Salonique en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Pendant 90% du match, l'OM a semblé supérieur à son adversaire, deuxième du championnat de Grèce, et parfois très nettement. Mais il n'a pas marqué autant qu'il aurait pu, comme souvent, et a pris un but, comme toujours en ce moment, ce qui l'expose à une expédition compliquée dans une semaine à Thessalonique.

Le visage de l'OM a quelque peu changé par rapport à l'équipe qui a dominé le PAOK. Duje Caleta-Car ayant ressenti une douleur à l'échauffement, son entraîneur l'a remplacé par Pape Gueye. William Saliba et Boubakar Kamara forment donc le charnière centrale du club marseillais. Bamba Dieng et Amine Harit ont été titularisés en attaque, où ils remplacent Bakambu et Payet.