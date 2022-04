Reims-Rennes: les Rennais s'en sortent de justesse dans une fin de match folle et repassent dauphins

Bousculé comme rarement par Reims, Rennes s'est imposé à Delaune mais a souffert jusque dans les dernières minutes (3-2) ce samedi en Ligue 1. Les hommes de Bruno Génésio prennent la deuxième place à l'OM, qui reçoit Montpellier dimanche.

Rennes a souffert comme rarement cette saison. Malmenés par des Rémois sans complexe, les Rennais pensaient avoir fait le trou en première période mais ils ont souffert jusqu'au coup de sifflet final pour arracher la victoire (3-2). Trois points cruciaux dans la course au podium puisque les coéquipiers de Martin Terrier doublent l'OM à la deuxième place avant le match des Phocéens contre Montpellier dimanche.

Les Rennais bousculés

Si l'équipe n'a plus rien à jouer jusqu'à la fin de la saison, Reims n'a pas facilité la tâche des hommes de Bruno Génésio. Agressifs dans le pressing, les Rémois gênent leurs adversaires et mettent le feu dans la défense. Heureusement pour Rennes, Alemdar veille et conserve le clean-sheet en première période. Dos au mur en début de match, la meilleure attaque de Ligue 1 se réveille avant la pause et frappe deux fois en trois minutes par l'intermédiaire de Benjamin Bourigeaud.

L'habituel passeur enfile son costume de buteur pour ouvrir le score de la tête sur un service de Gaétan Laborde, avant de doubler la mise dans la foulée après une belle action collective avec Hamari Traoré. Sans être brillants, les Rennais réussissent à faire mal sur chaque offensive.

Terrier, une saison rêvée

Lancés comme des fusées, les Rennais font le trou à l'heure de jeu par l'inévitable Martin Terrier, buteur pour la 9e fois en 2022 en Ligue 1 après une percée en solitaire. A titre de comparaison, seul Robert Lewandowski (13 avec le Bayern Munich) a plus souvent trouvé la faille parmi les cinq grands championnats européens cette année. En confiance, Rennes baisse le pied et Reims revient dans la partie sur le coup d'envoi grâce au coup de tête de Maxime Busi.

Dans un dernier quart d'heure de folie, le Stade de Reims pousse fort pour rattraper son retard et obtient deux pénaltys en l'espace de trois minutes. Si Doğan Alemdar se montre le plus fort devant Moussa Doumbia, le portier rennais ne peut empêcher Jens Cajuste de ramener son équipe à un but sur la deuxième tentative.

Même en souffrant, Rennes a fait preuve de caractère pour aller chercher sa 17e victoire de la saison. Les Bretons chipent provisoirement la deuxième place à l'OM, qui compte le même nombre de points (56) mais une moins bonne différence de buts (+37 contre +20) avant la réception de Montpellier dimanche.