OM-Nantes, les compos: Alexis Sanchez en pointe, Payet encore sur le banc

Contrairement aux deux premiers matchs, Igor Tudor a décidé d'apporter du changement pour la réception de Nantes, ce samedi au Vélodrome (21 heures). Si Dimitri Payet est encore sur le banc, Alexis Sanchez connaît sa première titularisation.

Grande première pour Alexis Sanchez. Une semaine après avoir connu son baptême du feu face à Brest, l'attaquant chilien est titulaire pour la première fois ce samedi pour la réception de Nantes au Vélodrome (21 heures). L'ancien joueur de l'Inter est associé à Gerson et Guendouzi dans le 3-4-2-1 d'Igor Tudor. Comme depuis le début de la saison, l'entraîneur croate a décidé de se passer de Dimitri Payet, de nouveau sur le banc, tout comme Arek Milik et Cengiz Ünder. Dans le reste du onze, Pau Lopez est de retour comme titulaire.

La compo de l'OM: Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares - Veretout, Gerson - Sanchez.

Le banc de l'OM: Blanco, Caleta-Car, Kaboré, Touré, Ben Seghir, Elmaz, Gueye, Milik, Payet, L. Suarez, Ünder.

Ludovic Blas est bien là

Du côté des Canaris, Antoine Kombouaré a décidé de faire confiance à Ludovic Blas en position de numéro 10 et ce, malgré l'incertitude autour de son avenir. Moses Simon et Evan Guessand sont alignés en attaque, alors que Fabio et Merlin seront en piston et épauleront la défense à trois composée de Castelletto, Pallois et Girotto. Blessé, Moussa Sissoko n'est pas dans le groupe.

La compo de Nantes: Lafont - Castelletto, Girotto, Pallois - Merlin, Moutoussamy, Chirivella, Fabio - Blas - Guessand, Simon.

Le banc de Nantes: Descamps, Appiah, Corchia, Achi, Coco, Doucet, Manvelyan, Bamba, Mohamed.