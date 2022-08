Monaco-Lens: l’ASM giflée à domicile, les Sang et Or leaders de Ligue 1

Large vainqueur de l’AS Monaco (4-1), le RC Lens prend provisoirement les commandes du championnat. De leur côté, les Monégasques ne rassurent pas et enchaînent un troisième match sans victoire.

Lens frappe un grand coup. En déplacement sur le Rocher, les hommes de Franck Haise ont terrassé samedi un AS Monaco toujours aussi peu rassurant (4-1) et se sont installés provisoirement en tête de la Ligue 1. Brice Samba a été brillant, beaucoup moins Vanderson, fautif sur les deux premiers buts avant d’être exclu.

Les Sang et Or s’illustrent très rapidement dans ce duel alléchant, par l’intermédiaire de leur recrue Loïs Openda. L’avant-centre belge est à la conclusion d’une action collective parfaite, seul au second poteau délaissé par Vanderson (7e). C’est ensuite par le biais de leur gardien Brice Samba que les visiteurs se distinguent, puisque l’ancien Marseillais repousse une tentative de Minamino d’un superbe arrêt réflexe, avant qu’Embolo ne manque le cadre face au but (17e).

Un penalty polémique pour Sotoca

La rencontre s’emballe encore plus avant la pause, avec le but du break pour Deiver Machado, qui prend le ballon dans les pieds de Vanderson avant de tromper Nübel d’une frappe croisée (38e). Puis avec la réduction de l’écart monégasque grâce à Benoît Badiashile, impérial dans les airs pour reprendre un corner d’Henrique d’un coup de tête gagnant (41e). Lens regagne les vestiaires avec une avance courte mais logique au regard de cette première période disputée et animée.

Les Nordistes reprennent deux buts d’avance dès la reprise, sur un penalty très discutable. À l’entrée de la surface, Sotoca bute sur Embolo et s’écroule. L’arbitre désigne sans hésiter le point de penalty et n’est pas appelé à revoir sa décision par la VAR, malgré un contact qui paraît très léger, voire inexistant. Seko Fofana punit quoi qu’il en soit l’ASM en transformant la sentence en force (55e).

Samba encore sauveur, le calvaire de Vanderson

L'AS Monaco aura rapidement l’occasion de revenir à nouveau dans le match mais Ben Yedder, aura d’un petit numéro dans la défense adverse pour se mettre dans le sens du but, se heurte à un Samba toujours aussi solide (59e). Les locaux viennent de laisser passer leur chance, puisque si Openda manque de peu le cadre et le doublé (69e), Vanderson met fin au suspense en laissant ses partenaires à dix à la suite d’un second avertissement (72e). Le deuxième carton rouge de suite pour les Rouge et Blanc, après l’exclusion de Fofana face à Rennes samedi dernier (1-1).

Entré en jeu quelqus secondes plus tôt, Wesley Saïd participe à la fête par un tir puissant au premier poteau qui laisse Nübel, pas exempt de tout reproche, sur place (78e). Les deux équipes terminent la rencontre en roue libre et le RC Lens file tranquillement vers une première place de Ligue 1 méritée au regard de son entame de championnat réussie. L'ASM, qui n'a gagné qu'un match jusqu'ici, aura encore fort à faire le week-end prochain dans son début de saison chargé, sur la pelouse du Parc des Princes.