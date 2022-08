OM: "On va avoir besoin de nos meilleurs joueurs", Longoria s'exprime sur le cas Payet

À quelques minutes du coup d'envoi du match face à Nantes, Pablo Longoria s'est confié sur le cas de Dimitri Payet et se livre sur le mercato de l'OM.

Comme depuis le début de la saison, Dimitri Payet s'est de nouveau assis sur le banc ce samedi pour la réception de Nantes. Tandis qu'Igor Tudor estime que le capitaine marseillais n'est pas assez en forme physiquement, Pablo Longoria s'est exprimé sur la situation de Dimitri Payet. "Il ne faut pas oublier le vrai niveau de Dimitri Payet. On va avoir besoin de nos meilleurs joueurs jusqu'à la fin de la saison. Le talent de Dimitri Payet n'est jamais en discussion (sic)", a souligné le président marseillais au micro de Canal+.

>> Suivez OM-Nantes en direct

Payet homme fort de Sampaoli

Le N°10 olympien était pourtant un homme fort de Jorge Sampaoli et l’Argentin n’hésitait pas à parler de Payet comme l’un des meilleurs joueurs qu’il a eu la chance d’entraîner. Avec Sampaoli, le Réunionnais était épanoui. Alors, forcément, la transition n’a pas été simple pour Payet, que ses proches ou coéquipiers décrivent souvent comme un affectif, qui a besoin de se sentir aimé et important pour tout donner en retour. Mais à l’OM, les mots d’ordre sont, en ce début de saison, rigueur et fermeté.

L'état d’esprit du Réunionnais resterait positif et il aurait montré de bonnes intentions lors des séances des derniers jours. Le coach croate répète publiquement que la saison sera longue et qu’il reste "un joueur important", "un capitaine".

Avant de s'exprimer sur le meneur de jeu, le dirigeant espagnol a évoqué le mercato phocéen: "On doit encore compléter l'effectif. D'ici au 31 août, on doit faire quelque chose. Le niveau d'exigeance, on le connaît. On doit continuer à mettre en place un effectif qui colle avec le coach et qui va dans la direction du football qu'on veut développer. D'ici le 31 août, on va chercher à s'améliorer. (Sur les rumeurs) Il faut du concret dans la vie. C'est vrai qu'on cherche un défenseur central, qu'on cherche des opérations pour renforcer la prestation défensive de l'équipe."