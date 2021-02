OM-Nantes: "On a retrouvé une unité", Payet salue le sursaut marseillais

Buteur ce samedi, Dimitri Payet a permis à l’OM d’arracher le nul à Nantes (1-1) lors de la 26e journée de Ligue 1. Le milieu offensif a apprécié les efforts collectifs de l’équipe marseillaise mais appelle à ne pas se relâcher.

Victorieux de Nice en milieu de semaine (3-2), l'OM a enchaîné un deuxième consécutif sans perdre en Ligue 1 ce samedi à Nantes (1-1). Tenu en échec par les Canaris d'Antoine Kombouaré, Marseille a su se remettre d'une grosse bourde de Steve Mandanda pour arracher le nul grâce à Dimitri Payet. Un point qui suffit au bonheur du meneur de jeu phocéen.

"Au vu du scénario c’est un bon point car on a montré des ressources mentales après le but que l’on prend. On prend ce but sur une erreur de notre part mais on a continué à jouer, a analysé le mieu offensif au micro de Canal +. Dans notre situation on a gardé en tête qu’il fallait continuer à pousser pour revenir et pourquoi pas aller gagner."

"On a besoin de confiance"

En l'absence de Florian Thauvin, préservé après un coup au genou, l'attaque marseillaise s'est encore reposée sur les jeunes Bamba Dieng, Luis Henrique et Saîf-Eddine Khaoui. Moins en vue que face aux Aiglons, le trio de l'OM a eu plus de mal à s'illustrer. Mais l'essentiel était ailleurs ce samedi pour le sauveur Dimitri Payet.

"C'est une équipe qui n'est pas non plus guérie, a encore estimé le Réunionnais après le nul à la Beaujoire. On a su gagner en milieu de semaine mais on a besoin de confiance, on a besoin de jouer ensemble, de retrouver du plaisir. Ce sont des points qui sont fédérateurs."

Payet salue l'apport de Larguet

Lui-même épinglé par certains supporters suite aux incidents à la Comamanderie et la crise de résultats de l'OM, Dimitri Payet a reconnu avoir entendu les attaques des fans phocéens. Mais selon lui, le groupe reste concentré sur ses objectifs et l'arrivée de Nasser Larguet sur le banc après l'éviction d'André Villas-Boas a fait du mien à l'équipe.

"On écoute forcément (ce qu'il se passe), avec les réseaux c'est difficile de ne pas entendre, a encore confié l'international tricolore aux 38 sélections. Le plus important c'est que, depuis l'arrivée de Nasser, on a retrouvé une unité. On voit que le groupe a pas mal changé, les efforts sont faits et au final, bizarrement, on est récompensés."