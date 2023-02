OM: Tudor salue l’état d’esprit de Payet... qui sera titulaire contre Nice

Interrogé samedi sur son meneur Dimitri Payet, l’entraîneur croate Igor Tudor a reconnu que le jeu de l’OM cette saison ne convient pas spécialement au Réunionnais. Mais le technicien a aussi salué son comportement et annoncé sa titularisation contre Nice, dimanche soir, en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

Sauf blessure de dernière minute Dimitri Payet va connaitre sa 8e titularisation de la saison en Ligue 1 dimanche soir face à Nice (20h45). Son coach, Igor Tudor, l’a annoncé samedi en conférence de presse. "C’est un match important et il sera titulaire", a déclaré l’entraîneur de l’OM qui n’a plus aligné d’entrée le Réunionnais depuis le 2 janvier à Montpellier (1-2).

A 35 ans, l’international français (38 sélections – 8 buts) n’a plus la condition physique pour répéter les efforts et répondre à la très haute intensité exigée par le technicien croate. "Si je suis honnête, ce football-là ne s’adapte peut-être pas parfaitement à lui", a reconnu Igor Tudor.

"Je le remercie car il s’est toujours très bien comporté"

Même s’il débutera face aux Aiglons, Dimitri Payet n’est donc plus un premier choix à l’OM. Cela n’empêche pas son entraîneur de rappeler qu’il reste "un joueur important de par son histoire au sein du club" et surtout de louer son attitude : "Je sais que cela n’a pas été toujours facile pour lui cette saison. Je le remercie car il s’est toujours très bien comporté. Ce n’est pas toujours facile pour moi non plus. Même s’il n’a pas joué beaucoup, il a toujours apporté quelque chose comme une frappe ou des solutions dans les passes. Il a des qualités supérieures à la normale", remarque le Croate. Dimitri Payet aura l’occasion de les montrer dimanche soir au stade Vélodrome face à l'OGC Nice.