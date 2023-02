OM: la ressemblance "dingue" de Clauss avec "Godefroy le Hardi" des Visiteurs amuse les réseaux sociaux

Le retour à la compétition après un mois d’absence mercredi lors de Nantes-OM (0-2), Jonathan Clauss (30 ans) a aussi retenu l’attention des réseaux pour sa coupe de cheveux comparée à celle d’un personnage du film "Les Visiteurs".

L’interview d’après-match de Jonathan Clauss (30 ans) a particulièrement animé les réseaux sociaux. Le latéral droit de l’OM est apparu en zone mixte avec une coupe de cheveux un brin moins élaborée quelle celle qu’il arborait lors de son entrée en jeu à Nantes (0-2), mercredi. Sa frange sur le front lui a valu de nombreuses comparaisons avec le personnage joué par Jean Reno dans le film culte "Les Visiteurs", Godefroy Amaury de Malefête, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt, dit "le Hardi".

Sortie en 1993, la comédie avait réalisé un carton avec près de 14 millions d’entrées, cinquième plus gros total dans l’histoire du cinéma français. Elle raconte l’histoire d’un comte (Godefroy le Hardi) et de son serviteur (Jacquouille la Fripouille, joué par Christian Clavier) transportés par erreur du Moyen-Âge au XXe siècle.

Enorme succès à sa sortie, le long-métrage est devenu culte avec des répliques qui le sont également restées. Plusieurs d’entre elles ont ainsi refleuri mercredi soir sur Twitter pour se moquer gentiment du style capillaire de l’arrière droit marseillais.

Passeur décisif pour Ounahi

Avant d’amuser les réseaux sociaux contre son gré, l’international français (6 sélections) a vécu une bonne soirée en effectuant son grand retour à la compétition après un mois d’absence en raison d’une blessure aux adducteurs. Lancé à la place de Chancel Mbemba (57e), il s’est montré décisif en délivrant une superbe passe de l’extérieur pour Azzedine Ounahi sur le deuxième but marseillais (90e+3).



"On est super content du résultat, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. C’était important de gagner pour mettre la pression au-dessus et on l’a plutôt bien fait. Collectivement, on a été serein, appliqué. Pour moi, ça a été un peu dur de trouver le rythme au départ. Il y a des automatismes à retrouver même si ça ne fait qu’un mois, c’est beaucoup pour moi. Je me sens bien physiquement et il faut retrouver le rythme des matchs mais ça va aller vite."