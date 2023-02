OM-Nice: la séquence hilarante avec Diop qui se fait chambrer par Thierry Henry pour sa célébration ratée

Sofiane Diop s’est fait mal au genou en célébrant son but lors de la victoire de Nice à Marseille, ce dimanche en Ligue 1 (1-3). Le milieu de terrain du Gym, qui a terminé le match avec du sang sur la rotule, s’est fait chambrer par Thierry Henry lors de son passage sur le plateau de Prime Vidéo.

Sofiane Diop a débloqué son compteur avec l’OGC Nice en Ligue 1. L’ancien milieu de terrain de Monaco, arrivé fin août pour 22 millions d’euros, a inscrit son premier but lors de la victoire à Marseille, ce dimanche, en clôture de la 22e journée (1-3). Après une frappe repoussée par Pau Lopez, le joueur de 22 ans a surgi dans la surface pour marquer d’une tête plongeante à bout portant (38e). Un but que le n°10 des Aiglons a célébré sans retenue, en effectuant une glissade près du point de corner.

Mais dans l’euphorie, Sofiane Diop s’est fait un peu mal au passage. Son genou gauche s’est bloqué dans le gazon du Vélodrome... et il n’a d'ailleurs pas caché sa douleur sur le coup. Heureusement pour lui, rien de grave, puisqu’il a pu reprendre sa place et poursuivre la rencontre jusqu’à son remplacement à la 66e par Billal Brahimi.

Sofiane Diop © Prime Vidéo

Le genou de Sofiane Diop © Prime Vidéo

"Il faut montrer, assume!"

Mais sa jambe a gardé quelques séquelles de cette célébration douloureuse. Après avoir célébré la victoire avec ses partenaires dans le vestiaire, Sofiane Diop s’est présenté avec le genou ensanglanté sur le plateau de Prime Vidéo, le diffuseur de la rencontre, installé en bord de terrain.

Et il s’est fait chambrer par un Thierry Henry en grande forme et qui le connaît bien pour l'avoir entraîné à Monaco quelques mois. "Je n’ai pas envie de discuter avec Sofiane. C’est quelle erreur ça? Ce n’est pas sérieux", a d’abord lâché l’ancien attaquant de l’équipe de France, consultant pour Prime Vidéo, alors que Sofiane Diop se trouvait aux côtés de Kephren Thuram.

Après avoir échangé avec le fils de Lilian Thuram, son ancien coéquipier chez les Bleus, Thierry Henry s’est tout de même adressé au premier buteur de la soirée. Avec un air taquin: "Par contre, les genoux, on peut voir? Tu as failli te blesser? Il faut montrer, assume, lui a-t-il lancé, en se penchant pour regarder son genou de plus près. Non mais c’est grave. Vous avez joué sur un synthétique ou c’est quoi ? Wow."

"Sur le coup, j’ai frotté", a admis Diop avec le sourire, après avoir revu les images de sa mésaventure. "J’ai mal pour lui", a conclu Jérôme Alonzo, l’ancien gardien du PSG, installé au poste des commentateurs.