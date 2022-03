OM-Nice: le dispositif de sécurité mis en place pour le choc, après les incidents du match aller

L’OM reçoit Nice ce dimanche en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Sept mois après les graves incidents du match aller à l'Allianz Riviera, un large dispositif de sécurité - sensiblement le même qu’un OM-PSG - va être mis en place dans un Vélodrome plein à craquer.

Le choc s’annonce incandescent. Ce dimanche, en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (20h45), l’OM accueille l’OGC Nice pour un choc au sommet de notre championnat entre le deuxième et le troisième. Sept mois après les débordements survenus à l’Allianz Riviera lors du match aller (troisième journée, 22 août), où des supporters étaient entrés sur la pelouse pour en découdre avec les joueurs marseillais, les autorités ont pris leur disposition.

64.500 personnes sont attendues, pour ce qui sera donc l’une des plus belles affluences de la saison au Vélodrome. Pour cette rencontre, il y aura sensiblement le même niveau de sécurité qu’un OM-PSG. Selon nos informations, 1.220 personnes chargées de la sécurité et de l’accueil seront présentes au stade: 866 agents de sécurité, 247 agents d'accueil et 107 hôtesses. Un dispositif auquel il faut rajouter les forces de police à l’extérieur.

L'OM soulagé par la dynamique sportive

Le club phocéen est soulagé par les trois victoires consécutives des hommes de Sampaoli, qui ont apaisé l’ambiance autour de l’équipe. Lors de la réunion entre Pablo Longoria et les leaders de groupes de supporters, la semaine passée, ces derniers avaient promis une ambiance électrique si l’OM ne réagissait pas vite, ce qui inquiétait les dirigeants marseillais. Vu les récents résultats, l’ambiance sera chaude mais principalement pour des raisons sportives et de rivalité avec le voisin niçois.

Présent en conférence de presse à deux jours du choc entre l’OM et Nice, Christophe Galtier a confié ne pas craindre l’accueil réservé par le public du Vélodrome à son équipe. "Je crois que ce qu’il s’est passé en début de saison, c’est du passé. Il y a eu deux autres matchs, un à huis clos (match nul 1-1 sur terrain neutre le 27 octobre, ndlr) et un en Coupe de France (quart de finale, victoire 4-1 des Aiglons), où nos supporters ont été magnifiques. Je ne peux pas imaginer que ce soit hostile. Il va y avoir 60.000 Marseillais qui vont pousser à fond derrière leur équipe."