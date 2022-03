OM: "C'est ce qui reste", Cana préfère une victoire en Conference League à une qualification en Ligue des champions

Pour Lorik Cana, ancien joueur de l'OM et ambassadeur de la finale de Conference League pour l'UEFA, une victoire de Marseille en C4 aurait plus de valeur qu'une qualification en Ligue des champions.

Un choix cornélien. Alors que l'OM n'est plus qu'à quatre matchs d'une finale de coupe d'Europe, Lorik Cana, ancien joueur phocéen, estime d'un succès final en Europa Conference League aurait plus de valeur qu'une qualification en Ligue des champions via le podium de la Ligue 1.

"Je pense qu'une victoire en coupe d'Europe reste une victoire en coupe d'Europe. C'est ce qui reste après. C'est sur que pour le moment qu'est en train de vivre l'OM, dans cette nouvelle dynamique et avec un nouveau projet et une nouvelle personne à la tête du club, c'est très important la qualification en Ligue des champions. Je me souviens qu'on y était presque chaque année (à mon époque) et cela avait permis au club d'arriver à un autre niveau dans notre rythme de jeu, dans notre niveau financier et aussi dans une autre stature au niveau européen. Marseille est un gros club européen et il a besoin d'être régulièrement en Ligue des champions. Mais si je dois choisir une finale européenne, une victoire européenne, cela reste quelque chose de plus beau parce que cela reste", a expliqué l'ancien international albanais au micro de RMC Sport.

La finale sera à Tirana

Ambassadeur de l'UEFA pour cette Europa Conference League, dont la finale aura lieu à Tirana (Albanie) le 25 mai prochain, Lorik Cana confie qu'il y a encore de "très belles équipes" et "pas de tirage facile".

"Il n'y a pas un gros gros favori qui se détache. Le gros favori qui était Tottenham est sorti assez rapidement mais il reste de très belles équipes. Mais après c'est normal, en étant albanais et marseillais d'adoption, qu'en voyant l'OM si proche de pouvoir atteindre une finale chez nous (à Tirana), que je supporte l'OM. Après il y a des adversaires à passer et il faut faire le boulot. Cela ne sera pas facile mais cela sera intéressant."

Avant de penser à une éventuelle finale, les Marseillais devront se défaire du PAOK en quart de finale, avant de se frotter au vainqueur du duel entre le Feyenoord et le Slavia Prague en demi-finale pour rêver d'un deuxième succès sur la scène européenne et graver à jamais son nom dans cette première édition de la toute nouvelle C4.