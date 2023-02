OM-Nice: un nouveau record d'affluence au Vélodrome ?

Comme depuis le début de la saison, le Vélodrome sera à guichets fermés ce dimanche pour le match entre Marseille et l'OGC Nice (20h45). 65.200 spectateurs sont attendus, un nombre proche du record pour une rencontre de l'OM.

Assister à un match de Marseille à domicile est devenu un vrai défi. Car le Vélodrome affiche systématiquement complet. Comme depuis le début de la saison, le choc entre l’OM et Nice ce dimanche (20h45) en clôture de la 22e journée de Ligue 1 va se jouer à guichets fermés.

Un véritable 12e homme

"On sait que pour l'OM, les supporters comptent. C’est magnifique, on joue devant plus de 60.000 personnes à chaque match. Jouer dans un stade rempli, ça nous motive et ça nous donne de l’énergie sur le terrain. Et si on est à cette place aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à eux. C'est le 12e homme, ils sont toujours derrière nous, ils nous poussent et ils ont toujours été là même dans les moments difficiles. On espère que ça va continuer comme ça, ils sont importants pour nous", confiait Jordan Veretout en conférence de presse d’avant-match.

Son coéquipier Samuel Gigot disait récemment la même chose : "Les supporters sont toujours derrière nous, ils nous poussent, ça nous donne une adrénaline particulière sur le terrain." Actuels dauphins du PSG, les protégés d’Igor Tudor seront à nouveau portés par une sacrée ferveur face aux Aiglons. 65.200 spectateurs sont ainsi attendus en tribunes. Ce qui pourrait placer cette affiche dans le top 3 des plus grosses affluences pour un match au Vélodrome. Le record est toujours détenu par le OM-OL (2-1) de la saison 2019-2020, qui avait réuni 65.421 fans.

Le podium est jusqu’à présent complété par le OM-PSG (1-5) de février 2017 (65.252 supporters) et le OM-PSG (2-3) d’avril 2015 (65.148 supporters). Ce dimanche, OM-Nice pourrait donc se hisser à la troisième place des plus belles affluences au Vélodrome... voire plus sur les chiffres sont revus à la hausse ?