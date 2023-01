OM: le bel hommage de Gigot à Balerdi, qui a su surmonter les sifflets du Vélodrome

En conférence de presse ce jeudi à deux jours du choc OM-Monaco en Ligue 1, Samuel Gigot a félicité son coéquipier Leandro Balerdi d'avoir réussi à surmonter les sifflets du Vélodrome.

La plus lourde défaite de l'Olympique de Marseille cette saison est un 2-0 (contre Tottenham, le 7 septembre). Les hommes d'Igor Tudor sont particulièrement solides défensivement. Samuel Gigot et les siens n'ont jamais encaissé plus de trois buts dans un match. Cela passe également par la cohésion d'équipe. Interrogé au sujet de son coéquipier Leandro Balerdi, l'ancien joueur du Spartak Moscou, a souligné la force de caractère de l'Argentin et l'unité du groupe autour de lui au moment où il en avait besoin.

"Je suis très content pour lui parce que je pense que ce n'est vraiment pas facile de se faire siffler par son propre public, à domicile. Il a été très fort mentalement et il mérite tout ce qui lui arrive et j'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison, salue Samuel Gigot. Je suis très content pour lui. C'est un super garçon mais c'est sûr qu'il y a toujours des moments compliqués dans une carrière et je pense que c'est important d'être là dans ces moments-là."

"Quand ça va bien, je pense qu'il n'y a pas besoin donc tant mieux, qu'il profite à fond, poursuit le défenseur. Quand ça va moins bien, je pense que c'est aussi notre rôle à tous, les joueurs, d'être là pour son coéquipier et de l'aider parce que ça n'a pas été facile et on sait tous la pression qu'il y a à l'OM et ce n'était pas évident. Donc je suis vraiment content pour lui."

Deux semaines difficiles à négocier

Lors des deux prochaines semaines, les Marseillais recevront trois fois et se déplaceront une fois. Cela commence par la réception de l'AS Monaco, quatrième à cinq points de l'OM. Le FC Nantes accueillera ensuite l'actuel troisième avec, en ligne de mire, sa double confrontation contre la Juventus.

Le Vélodrome verra l'OGC Nice se déplacer sur sa pelouse dans l'objectif de se relancer dans la course aux places européennes. Enfin, le 8 février, les Olympiens tenteront de se qualifier en quart de finale de Coupe de France. Il faudra éliminer le Paris Saint-Germain pour y parvenir.