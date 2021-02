OM-OL: Juninho tacle l'arbitrage "contre nous" et l'arbitre qui "s'est amusé un peu"

Après le match nul entre l'OM et l'OL dans le choc de la 27e journée de Ligue 1 ce dimanche (1-1), Juninho a taclé un arbitrage qu'il juge contre Lyon ces derniers mois.

Le carton rouge de Lucas Paqueta mais surtout son premier jaune pour une main involontaire dans la surface ne sont pas passés pour Juninho. Après le match nul entre l'OM et l'OL dans le choc de la 27e journée de Ligue 1 ce dimanche (1-1), le directeur sportif lyonnais a taclé l'arbitrage.

"Ce n'est pas la première fois"

"Encore une fois... Contre Nîmes, il y a penalty pour nous et on fait match nul, contre l'OM à l'aller avec un but d'Houssem Aouar refusé, contre Metz avec un but refusé aussi. Et ce soir... ça touche la main de Paqueta mais ça touche le ventre avant. Donc on ne peut pas donner en plus un carton jaune. Après il y a la main de Nagatomo aussi", regrette Juninho sur Canal+.

Avec un focus sur Benoît Millot, l'arbitre de ce choc des Olympiques. "C'est l'arbitre qui décide de la rencontre. Il a beaucoup souri, je pense qu'il s'est amusé un peu, poursuit le directeur sportif de l'OL. Marseille a fait un bon match aussi, ça a été dur. A partir du rouge de Paqueta, ça a été dur mais les joueurs ont fait beaucoup d'efforts physiques. On part avec un point mais surtout, ce n'est pas la première fois. Les arbitrages... ça rate beaucoup contre nous."

Avec ce point, l'OL est troisième du classement, devancé par le PSG, large vainqueur à Dijon (4-0) samedi. Lyon ne profite pas du match nul du leader Lille contre Strasbourg, un peu plus tôt dans la journée.