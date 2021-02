OM-OL: ce que dit le règlement, sur la main sanctionnée de Paqueta

L'OM a égalisé avant la pause face à l'OL ce dimanche, dans le choc de la 27e journée de Ligue 1, sur un penalty de Milik. Lucas Paqueta a été sanctionné pour une main, sur laquelle le ballon a rebondi après avoir touché son torse. Sévère?

Lucas Paqueta aura gratifié les spectateurs d'un lever de maillot, pour montrer la marque rouge sur le côté droit de son torse. Le milieu de terrain de l'OL entendait ainsi convaincre l'arbitre au Vélodrome. Ce dernier l'a sanctionné pour une main dans la surface de réparation, permettant à Arkadiusz Milik d'égaliser pour l'OM sur penalty, avant la pause, alors que Lyon menait 1-0.

Les ralentis montrent que le ballon frappé par Pape Gueye semble d'abord heurter le torse du Brésilien, puis venir, en rebond, sur son bras droit, décollé du corps. De quoi susciter des questions dans les rangs des Lyonnais, qui jugent cette décision sévère... voire injuste.

La main de Paqueta contre l'OM © Capture écran Canal+

Ce que dit le réglement

Jusqu'à la saison dernière, le règlement annulait une main si le ballon avait touché une autre partie du corps auparavant. Mais il a évolué depuis. Voici ce que disent les lois du jeu de la saison selon l'IFAB (International Football Association Board).

"Il y a faute si un joueur :

touche le ballon du bras ou de la main lorsque :

• la position du bras ou de la main a artificiellement augmenté la surface

couverte par son corps ;

• le bras ou la main est au-dessus du niveau de l’épaule (à moins qu’il ait

délibérément joué le ballon et que ce dernier touche ensuite son bras

ou sa main).

Ces fautes sont sanctionnables même si le ballon touche le bras ou la main du

joueur directement depuis la tête, le tronc ou la jambe d’un autre joueur à

proximité."

Règlement des mains dans la surface © RMC Sport

Dans le même temps, l'OL a tweeté un document pour tenter de prouver que la décision de l'arbitre n'était pas la bonne.

Une référence à l'ajout de l'IFAB :

"En dehors des infractions susmentionnées, il n’y a pas faute si le ballon touche

le bras ou la main d’un joueur :

• directement depuis sa tête, son tronc ou sa jambe ;

• directement depuis la tête, le tronc ou la jambe d’un autre joueur

à proximité ;

• si le bras ou la main est près du corps et n’en augmente pas artificiellement

la surface ;

• si un joueur tombe et que son bras ou sa main est positionné(e) entre son corps

et le sol pour amortir la chute (et non pas latéralement ou verticalement)."

L'expression "en dehors des infractions" laisse entendre que les deux points s'ajoutent. Or Paqueta agrandit la surface de son corps. C'est ce point qui domine et qui a donc été sanctionné.