OM: "Le plus gros menteur de la terre", les souvenirs d'un champion d'Europe 1993 sur Bernard Tapie

Champion d'Europe avec l'OM en 1993, Jean-Philippe Durand a bien connu Bernard Tapie. Dans un entretien à l'Equipe ce dimanche, l'ancien milieu de terrain est revenu sur la personnalité du "Boss", mais aussi sa relation avec celui qui a été président du club phocéen entre avril 1986 et décembre 1994.

"J'ai tout de suite compris en le voyant qu'il fallait prendre du recul pour éviter de se brûler. Sa force, c'était de bien analyser le comportement de ses interlocuteurs. Il était brillant mais foncièrement, c'était quand même le plus gros menteur de la terre, a estimé Jean-Philippe Durand. Il avait compris que je voyais son manège."

Lors des années Tapie, l'OM a soulevé la seule C1 de l'histoire du football français, en 1993. "Il disait parfois des énormités aux joueurs pour les booster et me regardait en souriant. C'était drôle, s'est souvenu celui qui a été ces dernières années responsable de la cellule recrutement de l'OM. En termes de management, de caractère, de ressources, c'était un mec inépuisable."

Durand vante la "force" de l'OM en 1993, "impulsée" par Tapie

Pour Jean-Philippe Durand, l'effectif de l'OM en 1993 représente la meilleure équipe dans laquelle il a évolué. "On n'était pas des potes. Mais la force de cette équipe, quand le match commençait, c'est qu'on était tous ensemble. Cette force ne venait pas toute seule. Il y avait un mec (Bernard Tapie) pour te l'impulser, a vanté celui qui fait partie aujourd'hui de la cellule de recrutement de l'Eintracht Francfort. Aujourd'hui, c'est ce surplus qu'il manque à Paris pour se surpasser."

Arrivé en 1991 à l'OM en provenance de Bordeaux, Jean-Philippe Durand a terminé sa carrière au club en 1997. "Il avait plein de travers, mais quand on faisait la part des choses, c'était un mec hyper intéressant, a conclu l'homme aux 26 sélections en équipe de France sur la personnalité de Tapie. Il pouvait te parler de n'importe quoi avec un tel aplomb, même s'il n'y connaissait rien, que tu étais obligé d'y croire. Il n'y a qu'à voir comment le club a avancé avec lui. Aujourd'hui, ce n'est plus possible."