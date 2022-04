Reims-OM: grâce à un but tardif de Gerson, Marseille assure l'essentiel avant l'Europe

Soirée parfaite pour l'OM avant de sa demi-finale européenne contre le Feyenoord. À l'issue d'une partition poussive à Reims, les Marseillais s'imposent dans la 34e journée de Ligue 1 et font un pas de plus vers la deuxième place.

En déplacement à Auguste-Delaune, l’OM s'est longtemps abstenu. Pour la dernière sortie des Olympiens avant leur déplacement sur la pelouse du Feyenoord en demi-finale aller de Conference League jeudi, Marseille a assuré le strict minimum pour consolider sa place de dauphin, au bout de l'ennui (1-0).

Si les Marseillais ne doivent pas se relâcher puisque Monaco et Rennes se sont imposés ce week-end et sont revenus à trois points, Jorge Sampaoli fait légèrement tourner son effectif à Reims. Privé de Bakambu, légèrement blessé, l’OM retrouve Milik dans son onze de départ, alors que Mandanda est préféré à Lopez dans le but et que Payet, Gerson et Caleta Car, remplacé dans l’axe de la défense à quatre par Peres, sont seulement sur le banc.

L'OM bute sur un bloc défensif, Reims sur Mandanda

Face au 13e du championnat, quasiment assuré de son maintien avec 41 points, soit 10 d’avance sur le barragiste, l’occasion est belle de reprendre un matelas pour la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des champions. Pourtant, 4 petits tirs, 74% de possession et 45 minutes plus tard, l’OM regagne le vestiaire sans avoir montré le visage d’un demi-finaliste européen. Seul Milik, sur une frappe lointaine (8e) puis un tacle devant Rajkovic (21e), affiche des intentions offensives. Mais c’est bien trop peu, malgré un bloc compact en face.

Au contraire, Reims inquiète véritablement Mandanda par Matuiswa (18e) et van Bergen, qui profite d’une transmission manquée du gardien marseillais loin de son but pour tenter le lob, repoussé par Peres sur sa ligne (37e). Une fois n’est pas coutume, le coach marseillais réagit dès la pause, en faisant entrer Gerson et Payet à la place de Kolasinac et Harit, Kamara descendant d’un cran.

Mais la lumière ne vient toujours pas, ni des deux entrants ni de leur équipe, malgré le soutien très prononcé du fort contingent marseillais présent en tribunes aux côtés du propriétaire Frank McCourt. L’OM a manifestement le pied sur le ballon, cela ne fait aucun doute (86% de possession de la 46e à la 60e minute), mais ne s’approche que trop rarement du but rémois. Sampaoli change alors ses plans et Ünder pour Lirola, offrant à Rongier un poste plus propice à ses qualités.

Gerson allume la lumière

Le premier frisson du second acte arrive seulement à la 75e minute, et il est encore sur le but de Mandanda: Zeneli récupère le ballon très haut et sert Konan, dont la frappe puissante fuit de peu le cadre. Une minute plus, le gardien olympien est à nouveau poussé à la parade par une tête de Munetsi. Les entrées de Caleta Car et Dieng auront le mérite de faire légèrement souffler Kamara et Milik en vue du déplacement aux Pays-Bas.

Vient alors le réveil de Gerson. Quelques instants après avoir frôlé le poteau gauche rémois sur une déviation au premier poteau (80e), le polyvalent milieu marseillais obtient un corner sur une frappe puissante repoussée par Rajkovic. En deux temps, Payet le retrouve. La magie peut alors opérer: passements de jambes, crochet et frappe du droit petit filet opposé (83e). Le succès de l'OM est alors acquis sur cet éclair du Brésilien.

À défaut d'une prestation convaincante, l'opération est parfaite pour les Olympiens, qui reprennent six longueurs d'avance sur Rennes et Monaco à quatre journées de la fin. Avec les réjouissances continentales qui attendent aussi peut-être les Phocéens dans les prochaines semaines, la fin de cette saison 2021-2022 s'annonce sous les meilleurs auspices.