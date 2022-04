OM: "On était au Vélodrome ce soir", Guendouzi s'amuse de l'ambiance très marseillaise à Reims

Dans un stade Auguste-Delaune totalement acquis à sa cause, l'OM s'est imposé 1-0 en toute fin de match sur un but de Gerson contre Reims. L'enceinte rémoise a explosé sur ce but, ce qui amuse Mattéo Guendouzi, qui a dit se croire "au Vélodrome" en ce dimanche soir.

En s'imposant 1-0 face à Reims, l'OM a visiblement ravi la quasi-entièreté du stade Auguste-Delaune, tant les chants à la gloire du club phocéen et la joie sur le but de Gerson en toute fin de match se sont faits entendre. Une passion marseillaise en Champagne qui amuse Mattéo Guendouzi, lui qui est si friand de ces ambiances.

"On était au Vélodrome encore ce soir"

"On était au Vélodrome encore ce soir, a déclaré avec un grand sourire le milieu de terrain olympien. C'était magnifique, il y avait une grosse ambiance ce soir et on l'a vu sur l'explosion de joie sur le but de Gerson." Après s'être allègrement moqué de cette situation, Guendouzi salue tout de même ses adversaires du soir : "Une immense fierté d'avoir gagné ce match ce soir, parce qu'ils ont une grande équipe et de bons joueurs et ont bien joué."

Si l'OM n'a pas montré son plus beau visage face à Reims, et a dû s'en remettre à l'un de ses hommes en forme, Gerson, pour passer devant à la 83e. Matteo Guendouzi lui, ne retient que les fameux trois points, qui permettent à l'OM de conserver une bonne avance au classement et d'être à six points du 3e. "On a gagné et c’est le plus important, note l'international français. Il reste très peu de matches, et il fallait que l'on gagne ce soir. Certes on n'a pas fait le meiller match de notre saison, mais on a fait des matchs bien plus intéressants où on a perdu."

"L'OM n'est pas inarrêtable"

L'OM est d'ailleurs sur une très bonne lancée et peut se targuer d'un très bon 10 victoires en onze matchs, s'assurant pratiquement une qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Mais Guendouzi est formel "n'est pas inarrêtable" : "Sinon on serait à 11 victoires en onze matchs ! Mais c'est quelque chose de très positif." "On n'a jamais autant de victoires et tant mieux que ça arrive en fin de saison, retient celui qui a joué 50 matchs cette saison. On va essayer d'en garder encore d'autres."