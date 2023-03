OM: Ounahi confirme sa fin de saison après sa blessure au pied

Recruté l’hiver dernier à Angers, Azzedine Ounahi voit le début de son aventure marseillaise être écourtée. L’international marocain s’est fracturé un orteil avec les Lions de l’Atlas et doit mettre un terme à sa saison.

C’était une information RMC Sport, c’est confirmé par le principal intéressé. Comme nous l’annoncions ce jeudi après-midi, Azzedine Ounahi est contraint de mettre un terme précoce à saison avec l'OM en raison d’une fracture à l’orteil subie lors de la victoire du Maroc contre le Brésil (2-1), en match amical.

Le joueur transféré du Sco Angers cet hiver, contre 8 millions d’euros, a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour en dire plus sur sa blessure.

Un temps de jeu limité à l’OM

"Comme vous avez pu le voir j’ai été victime d’une blessure lors du match amical contre le Brésil. Les radios ont diagnostiqué une fracture au niveau de l’orteil qui nécessite une intervention chirurgicale. Je vais être contraint d’être éloigné des terrains pendant quelques mois. Je suis évidemment déçu de ne pas pouvoir accompagner mes coéquipiers dans le sprint final mais je ferais le maximum pour être prêt pour le début de la saison prochaine. Merci pour tous vos messages et votre compassion", a-t-il écrit sur Instagram.

Auteur d’une excellente Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas et d’une première partie de saison solide avec Angers, Ounahi peinait à convaincre Igor Tudor de lui offrir un temps de jeu conséquent. Il ne compte que 7 apparitions en Ligue 1, pour une seule titularisation, un but et 115 minutes de jeu. Ounahi est également sort du banc à deux reprises en Coupe de France pour 38 minutes supplémentaires. L’OM perd toutefois une solution intéressante sur le banc avant le sprint final.