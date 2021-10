OM: Pau Lopez remercie Mandanda

Devenu titulaire à l'OM devant Steve Mandanda, Pau Lopez affirme entretenir d'excellents rapports avec le portier français.

Il est celui qui a envoyé sur le banc un monument de l'OM. Arrivé cet été en provenance de l'AS Rome sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat, Pau Lopez n'aura pas eu besoin de beaucoup de temps pour gagner la confiance de Jorge Sampaoli. Malgré deux dernières saisons moyennes en Italie et des prestations parfois critiquées depuis sa signature à Marseille, le portier espagnol (26 ans) enchaîne les matchs. Une situation pas si simple à vivre pour Steve Mandanda, même si Pau Lopez assure qu'il n'y a aucun problème entre eux.

"Quand je suis arrivé à Marseille, ma priorité était de me remettre le plus vite possible de cette blessure à l'épaule. Puis faire le maximum. Je remercie le coach pour sa confiance. Je continue de donner le meilleur. La relation est très bonne avec Steve. J'en profite pour le remercier, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Quand on arrive dans un nouveau pays, ce n'est jamais facile. Avoir quelqu'un comme Steve, légende de ce club, ça m'a beaucoup aidé. Ça en dit très long sur lui, pas seulement comme joueur mais aussi en tant qu'homme", a-t-il expliqué ce vendredi en conférence de presse, à deux jours d'affronter Lorient pour le compte de la dixième journée de Ligue 1.

"Personne ne m'a promis du temps de jeu"

Il a aussi affirmé n'avoir eu aucune garantie sur son statut lors de ses discussions avec l'OM. "Je ne parle jamais de [la hiérarchie des gardiens] avec le coach. Je parle d'aspects du jeu. Personne ne m'a promis de temps de jeu ici, pas même le président (Pablo Longoria). Je travaille dur pour être disponible et pour être présent à chaque match s'il le faut, c'est à l'entraîneur de décider. Mais personne ne m'a promis de temps de jeu à mon arrivée", a insisté l'ancien gardien de l'Espanyol Barcelone et du Betis Séville, qui ne veut pas faire attention aux critiques dont il peut être l'objet.

"Je ne lis rien, n'écoute rien, a-t-il commenté. Je respecte les opinions des gens, de la presse, de tout le monde. Je me concentre sur moi-même, sur mon jeu, mon travail. Pour le reste, je respecte ce qu'on peut dire de moi, les bonnes ou mauvaises opinions, je sais comment ça marche". Sampaoli, qui avait déjà chamboulé la hiérarchie des gardiens dans certains de ses anciens clubs, a aligné Pau Lopez lors des sept derniers matchs de l'OM.